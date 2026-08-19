Emet'te Arılı Kovan Tespiti Yapıldı
Emet'te arıcılık faaliyetleri için kovan tespit çalışması gerçekleştirildi. Sürdürülebilir arıcılık hedefleniyor.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince Ömerfakı ve Düşecek köylerinde arılı kovan tespit çalışması gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalarla arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması, üreticilerin desteklerden daha etkin şekilde yararlanması ve ilçede sürdürülebilir arıcılığın geliştirilmesi hedefleniyor. Yetkililer, arıcılık sektörünün geliştirilmesine yönelik saha çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İHA
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