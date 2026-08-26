Emet'te Çörek Otu Hasadı Ziyareti
Emet İlçe Tarım Müd. Aydıncık köyünde çörek otu hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Aydıncık köyünde çörek otu hasadı yapan üreticiler ziyaret edildi.
Gerçekleştirilen ziyarette hasat çalışmaları yerinde incelenirken, üreticilerle yetiştiricilik ve hasat süreci hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yetkililer üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diledi.
Kaynak: İHA
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