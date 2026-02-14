Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor

Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
14.02.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi", kiralık konutların ardından, yarın satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde uygulanmaya başlayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kiralık konutların ardından 15 Şubat itibarıyla satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde uygulanmaya başlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sistem tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirildi. Kiralık taşınmaz ilanları için 1 Ocak 2025'te zorunlu hale getirilen uygulama, ikinci aşamada satılık taşınmaz ilanları için de devreye alınacak.

Sistem kapsamında taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek satış ilanı verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama mekanizması sayesinde yetkisiz kişilerce açılan ilanların, sahte hesaplar üzerinden yürütülen fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin engellenmesi amaçlanıyor. Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda "EİDS'den yetki doğrulaması yapıldı" ibaresi ya da logosu yer alacak.

MÜLKİYET BİLGİLERİYLE EŞLEŞME SAĞLANACAK

Taşınmaz sahibi, e-Devlet yetkilendirme ekranı üzerinden verdiği yetkiyi iptal edebilecek. Yetkilendirme süresi asgari 3 ay olacak ve aynı ekran üzerinden uzatılabilecek. 1 Şubat itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de pilot olarak başlatılan sistem; teknik entegrasyonun tamamlanması ve müşteri deneyimi süreçlerinin iyileştirilmesinin ardından 15 Şubat'tan itibaren ülke genelinde uygulanacak. Düzenlemeyle birlikte ilan platformlarındaki satılık ilanların mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi sağlanarak daha güvenli bir ticaret ortamı oluşturulacak.

"YETKİSİZ EMLAKÇILAR ORTADAN KALKACAK"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, sistemin sektöre önemli düzenlemeler getirdiğini belirtti. Taylan, federasyon olarak gerekli hazırlıkları ve eğitimleri tamamladıklarını ifade etti. Daha önce kiralık ilanlarda uygulanan sistem nedeniyle uyum konusunda zorluk yaşanmayacağını kaydeden Taylan, "Sistem sektörü ciddi anlamda düzene sokuyor, kaçak 'ayakçı' dediğimiz yetkisiz emlakçılar ortadan tamamen kalkacak. İlan platformlarında çok fazla sahte ilan olabiliyor, düzenleme bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçiyor. Uygulamanın satılık konutlar için de başlamasının hem tüketici hem de sektör açısından olumlu etkileri olacak" dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mücahid mücahid:
    Çok güzel bir uygulama çok geç kalındı,ev fiyatların da emlakçılar mafya gibi,gizliden açık artırmayla ev arsa satıyorlar,ağır para cezalarının verilmesi şart!!Devlet ,devletliğini göstermeli,her sektörü sıkı denetlemeli? 6 0 Yanıtla
  • vzmxwgmnzq vzmxwgmnzq:
    güzel uygulama yetkisi olmayan yapamasın zaten bir evi 10 kişi satıyor ilanlar gerçek değil yalan yanliş fiyat yazılıyor aldatmaya yönelik ev almaktan vazgeçtim en çok düzensizlik İzmir in Buca ilçesi hiç bir fiyat hiçbir evin aynisi değil özellikle belirtmek istiyorum yetkilileri ilgilensin vatandaş olarak gerçekten daire alacaktim alamadım kaç tane emlakçı ile görüştüm hep gerçek olmayan ilanlar şirket olmuşlar şimdiden teşekkür ederim bu işle ilgilenip düzenleme yapacak olanlara 2 0 Yanıtla
  • veysi ekin veysi ekin:
    Herkes ev satmaya çalışıyor. Berber den tutun öğretmen e kadar herkes emlakçı olmuş. Halbuki emlakçılar daha şeffaf çalışıp iskonto yu az alsa kimse başka aracıya evini satıp demez 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
İngiltere’de Filistin destekçisi “Palestine Action“ grubuna yönelik “terör“ yasağına yargı engeli İngiltere'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli

13:50
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 14:11:36. #7.11#
SON DAKİKA: Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.