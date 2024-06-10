Emlak ilanlarında yetki doğrulama sistemi devreye alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emlak ilanlarında yetki doğrulama sistemi devreye alınıyor

Emlak ilanlarında yetki doğrulama sistemi devreye alınıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden taşınmaz yetki doğrulaması yapılacak. Yetki belgesiz faaliyet gösteren işletmeler ilan girişi yapamayacak. Ayrıca, 14 Mayıs 2024 öncesinde taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmelerce 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartı aranmayacak.

10.06.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, " Yapılan düzenleme ile 14 Mayıs 2024 öncesinde taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerce 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartı aranmayacak" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) altyapı düzenlemelerinde 2. Faz çalışmalarında sona gelindi. Düzenleme sonrasında yetki belgesiz faaliyet gösteren kaçak işletmeler portallara ilan girişi yapamayacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "31 Ağustos 2023 tarihinde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilerek başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirilmiş olup bahse konu düzenlemelerden kimlik doğrulama kısmı 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Şimdi ise bu düzenlemenin 2. Fazı olan yetki doğrulaması süreci devreye alınacak. Buna göre portallar ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulayacak" dedi.

YETKİ DOĞRULAMA E-DEVLET ENTEGRASYONU İLE YAPILACAK

Portalların Ticaret Bakanlığın bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden taşınmaz yetki doğrulaması yapacaklarını ifade eden Özelmacıklı, "Taşınmaz malikinin tespitine yönelik olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hısımlık tespitine yönelik ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile entegrasyonlar yapıldı. E -Devlet sisteminde oluşturulacak yeni bir yetkilendirme ekranı üzerinden malikin gerçek kişi olması halinde kendisine, tüzel kişi olması halinde ise yetkili temsilcisi olduğu tüzel kişiye ait taşınmazların listelenmesi sağlanacak. Taşınmazın seçilmesi sonrası yetki belgeli emlak işletmesi ya da sözleşmeli işletmenin yetki belgesi numarası girilerek yetki süresi seçilecek. Portal bu yetkiyi kontrol etmeden ilanı yayımlayamayacak. Bu sayede yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri ya da hısımlık durumu olmayanlar ilan giremeyecek" şeklinde konuştu.

DENEYİM ŞARTINA İLİŞKİN İSTİSNAİ DÜZENLEMEDEN FAYDALANILABİLİR

Özelmacıklı, "Yapılan düzenleme ile 14 Mayıs 2024 öncesinde taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerce 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartı aranmayacak. Emlak işletmelerinin hem EİDS yetki doğrulaması uygulamasının devreye alınması sonrasında ilan verirken herhangi bir sorun yaşamamaları hem de idari yaptırıma maruz kalmamaları adına bahse konu mevzuat değişikliği ile getirilen mesleki deneyim şartına ilişkin istisnai düzenlemeden faydalanarak ivedilikle yetki belgelerini almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, E-Devlet, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak ilanlarında yetki doğrulama sistemi devreye alınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:55:45. #1.12#
SON DAKİKA: Emlak ilanlarında yetki doğrulama sistemi devreye alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement