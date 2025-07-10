Emlak Katılım Bankası'nın Karı Yüzde 70 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Emlak Katılım Bankası'nın Karı Yüzde 70 Arttı

10.07.2025 17:11
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Onur Gök, net kârlarının 2024'te 8,7 milyar liraya yükseldiğini duyurdu.

Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök, "2024 yıl sonu itibarıyla net karımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında artırarak 8,7 milyar liraya yükselttik." dedi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplandı.

Savaş, denetim kapsamındaki kuruluşların 2021 ve 2022 yılı hesaplarına ilişkin toplantılarının bugün tamamlanacağını belirtti.

8 ay içerisinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Savaş, "Bu süre içerisinde, 28 alt komisyon toplantısı ve bugünkü toplantıyla 20 komisyon toplantısı olmak üzere toplam 48 denetim toplantısı gerçekleştirdik. Yapılan toplantılarda, 2021 yılından 108, 2022 yılından 109 kuruluş olmak üzere toplam 217 kuruluşun bilanço ve netice hesaplarını görüştük. Bütün bu çalışmalarımıza destek veren, katkı sunan, kıymetli üyelerimiz ile Sayıştay ve kamu kurumlarının temsilcilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıda, Türkiye Emlak Katılım Bankasının ve bağlı ortaklarının 2021-2022 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.

Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Gök, buradaki konuşmasında, bankanın 2001 yılında girdiği tasfiye sürecinin 2017'de sona erdiğini söyledi. 2018'de bir katılım bankası olarak yeniden hizmet vermesi kararlaştırılan Türkiye Emlak Katılım Bankasının 2019'da faaliyet izni aldığını belirten Gök, şunları kaydetti:

"Köklü geçmişimizden gelen gücün yanında genç bir marka olmanın da verdiği dinamizmle kuruluşumuzdan bu yana önemli başarılara imza attık. Ticareti, hizmeti ve üretimi doğrudan fonlamamız sebebiyle her zaman reel sektörün önemli bir paydaşı olduk. 2024 yıl sonu itibarıyla net karımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında artırarak 8,7 milyar liraya yükselttik. Bu dönemde aktif büyüklüğümüzü 227,7 milyar liraya, toplanan fonlarımızı 166,7 milyar liraya, kullandırılan fonlarımızı ise 116 milyar liraya çıkardık. 2024 yılı itibarıyla ülke ekonomisine yaklaşık 150 milyar lira kaynak sağlarken, istikrarlı operasyonel faaliyetlerimiz sonucunda öz sermaye karlılığımız yüzde 61 oldu. Takibe dönüşüm oranımız yüzde 0,92 olup alacak yönetimi konusunda da başarılı bir sonuç elde ettik. Kurumumuzun sermaye yeterlilik oranı ise 23,33 seviyesinde gerçekleşti."

"Sürdürülebilir kalkınma projelerine ve yenilikçi finansman modellerine kaynak sağlayacak"

Gök, açılışı yapılan yeni şubelerle Türkiye genelinde e-şube dahil 113 şubeye ulaştıklarını, personel sayısının da bu dönemde 1700'ün üzerine çıktığını aktardı.

Geçen yıl sonu itibarıyla yurt içinde ihraç ettikleri kira sertifikası ihraç hacminin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77 artışla 32 milyar liraya ulaştığını bildiren Gök, "Aracılığını üstlendiğimiz sukuk ihraçlarında 9,6 milyar lira tutarındaki sukuk bakiyesiyle sektörde yüzde 35'lik pazar payına ulaşarak lider konuma gelmiş bulunuyoruz. Bu alanda finans kurumları arasında çok sayıda ilki gerçekleştirerek büyük başarılara imza attık." diye konuştu.

Emlak ve inşaat sektöründe kayda değer projelere destek verdiklerinin altını çizen Gök, 2024 yıl sonu itibarıyla inşaat sektörüne sağladıkları nakdi finansmanın 18 milyar liraya yaklaştığını, gayrinakdi finansmanın 7 milyar lira olduğunu ve 2,3 milyar lira da konut finansmanı gerçekleştirdiklerini anlattı. Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu stratejik hamlelerimizi 2025 yılında halka arz sürecimizi de başlatarak taçlandırmak istiyoruz. Bankamızın halka arz edilmesi, elde edilen yeni sermaye ile bankamızın finansal yapısını güçlendirirken, sürdürülebilir kalkınma projelerine ve yenilikçi finansman modellerine kaynak sağlayacaktır. Devletimizin mali yükünü azaltan ve sermaye piyasalarını derinleştiren bu süreç, geniş bir yatırımcı kitlesine faizsiz finans araçları sunacaktır."

Komisyonda, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'nin yanı sıra Emlak Varlık Kiralama AŞ, Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin hesapları da görüşüldü.

Görüş, öneri ve soruların ardından Türkiye Emlak Katılım Bankası ve bağlı ortaklıklarının 2021 ve 2022 yılına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Emlak, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak Katılım Bankası'nın Karı Yüzde 70 Arttı - Son Dakika

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