Emlak vergisi ödemelerinde son gün! Kaçıranlar gecikme zammını da ödemek zorunda kalacak - Son Dakika
Üye Girişi

Emlak vergisi ödemelerinde son gün! Kaçıranlar gecikme zammını da ödemek zorunda kalacak

29.11.2022 20:23

Emlak vergisi ikinci taksit dönemi ödemeleri için yarın son gün. Ödemeleri zamanında yapmayanlar faizi ile birlikte gecikme zammını da ödemek zorunda kalacak. Belediyelere havale yoluyla ya da e-Devlet üzerinden ödenebilen emlak vergisinin yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte yaklaşık yüzde 61.5 oranında zamlanması bekleniyor. İşte emlak vergisiyle ilgili bilinmesi gerekenler...

Emlak vergisi ödemeleriyle ilgili milyonlarca gayrimenkul sahibine kritik haber geldi. Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinin yarın sona ereceği belirtildi.

ZAMANINDA ÖDENMEZSE CEZASI VAR

Emlak vergisi zamanında ödenmezse, her ay için belli oranda gecikme zammı işlenecek. Dört yılda bir komisyonlar tarafından belirlenen emlak vergisine esas arsa ve arazi birim değerleri, ara yıllarda yeniden değerleme oranının yarısı oranında yükseltiliyor.

YÜZDE 61,5 ORANINDA ZAM BEKLENTİSİ

2023'te yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte emlak vergisinin yaklaşık yüzde 61,5 oranında zamlı ödenmesi bekleniyor. Örneğin, 100 TL emlak vergisi ödeyen bir gayrimenkul sahibi 2023 yılındaki zam sonrası yaklaşık 161,5 TL ödeyecek.

ÖDEMELER BELEDİYELERDEN VEYA E-DEVLET YOLUYLA YAPILABİLECEK

Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergilerini ödemesi gerekecek. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2023'te başlayacak. Ödemeler gayrimenkulün bulunduğu belediyeye başvurularak havale yoluyla veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Emlak Vergisi Kanunu'na göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları sıfıra iniyor. Hisse ile bile olsa birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamıyor.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak vergisi ödemelerinde son gün! Kaçıranlar gecikme zammını da ödemek zorunda kalacak - Son Dakika


Son Dakika
20:34 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar rekoru tersten yazdı
20:12 Emlak vergisi ödemelerinde son gün! Kaçıranlar gecikme zammını da ödemek zorunda kalacak
20:01 Dünya Kupası'nda nefes kesen maç! Senegal, Ekvador'u kupa dışına itti
19:54 Hollanda sürprize izin vermedi! Ev sahibi Katar, Dünya Kupası macerasını puansız tamamladı
19:38 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Büyük bir artış beklenmiyor
19:29 Dünya Kupası maçında söyledikleri nedeniyle tepki çeken TRT spikeri sosyal medya hesabını kapattı
19:07 İstiklal'deki hain saldırının firari şüphelisinin kardeşi tutuklandı
18:50 Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılması için tek ihtimal! Ali Koç resmen açıkladı
18:31 Sözleşmeli personele kadro geliyor! Detaylar madde madde bakanlık tarafından açıklandı
13:57 Kuştepe'de 3 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katil cinayetin nedenini itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2022 20:58:27. #1.12#
SON DAKİKA: Emlak vergisi ödemelerinde son gün! Kaçıranlar gecikme zammını da ödemek zorunda kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement