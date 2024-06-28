Emlakçılara 29 Milyon TL Para Cezası

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe yetki belgesi almadan ev satan emlakçılara 29 milyon 221 bin 612 TL para cezası verildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik' kapsamındaki faaliyetlerin devam ettiği hatırlatılarak, ilan platformlarında yer alabilen aldatıcı ilanların önlenmesi ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ve ilan kirliliğinin önüne geçilmesi için ilgili yönetmelikte değişikliğe gidildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda ilan platformlarına ilan veren kişinin kimlik bilgilerini doğrulama, ilana konu taşınmazın ilan veren kişiye, bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren kişinin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini doğrulama yükümlülükleri getirilmişti.

İlk aşamada taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamaları, ilan platformlarının entegrasyonu ile Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yapılmaya başlandığı bildirilen açıklamada, ikinci aşama olan yetki doğrulamasının da EİDS sistemi üzerinden yapılmasının planlandığının altı çizildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, EİDS yetki doğrulama uygulamasına ilişkin sistem geliştirmeleri ve entegrasyonlara dair teknik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, uygulamanın devreye alınması ile sadece yetki belgeli emlak işletmelerinin yetkilendirilebilmesinin mümkün olacağı, yetki belgesiz işletmelerce ilan girişi yapılamayacağı kaydedildi.

"Fahiş artış yapanlara uygulanan idari para cezası toplamı 88 milyon 900 bin liraya ulaşmıştır"

Açıklamada ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 107 işletmeye ise bu ay 10 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulandığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu denetimler sonucunda yetki belgesi almadan taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan emlak işletmelerine bugüne kadar toplam 29 milyon 221 bin 612 lira idari para cezası uygulanmıştır. Diğer taraftan, emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gerçekleşebilecek tüm durumlar Ticaret Bakanlığımızca yakinen takip edilmekte ve çok hızlı şekilde tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda ilan platformlarındaki konut ilanları takip ve kontrol edilerek, piyasa dengesini bozan manipülatif fiyat artışlarıyla mücadele edilmekte ve idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu çerçevede 2023 yılının Ekim ve Aralık aylarında 737 emlak işletmesine 73 milyon 700 bin lira ve 2024 yılının Ocak ayında 45 emlak işletmesine 4 milyon 500 bin lira olmak üzere, konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olan toplamda 782 emlak işletmesine 78 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulanmıştı. Bu defa aynı çerçevede yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 107 işletmeye 2024 yılı Haziran ayında 10 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Böylelikle Ticaret Bakanlığımızca Ekim 2023'ten bugüne kadar ilan fiyatında fahiş artış yapanlara uygulanan idari para cezası toplamı 88 milyon 900 bin liraya ulaşmıştır. Bakanlığımızca gerek piyasanın adil, rekabetçi ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamak, gerekse manipülatif fiyat artışlarının piyasada oluşturduğu olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla emlak sektörüne yönelik denetimler önümüzdeki günlerde de hız kesmeden sürdürülecektir." - ANKARA