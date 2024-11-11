Emlakjet 2024 Felis Ödülleri'nde 4 Ödül Kazandı

Ekonomi

Emlakjet, 2024 Felis Ödülleri'nde 4 ödül kazanarak, başarıya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlakjet, sektördeki konumunu güçlendirdi.

Brand Week Istanbul kapsamında gerçekleştirilen Felis Ödülleri'nde, şirket, arsa alım satımı konusunda uçtan uca çözümler sunduğu Arsa Dünyası projesiyle ilgili çekmiş olduğu reklam filmleriyle Curious Felis kategorisinde Yaratıcı Strateji dalında Altın Felis ödülüne layık görüldü.

Bunun yanı sıra, Integrated Felis ödülünde Yapı, Yapı Malzemeleri ve Dekorasyon kategorisinde "Arsa", Film Felis kategorisinde "Dede" ve Media Felis kategorisinde "Eski İlanlar" projeleriyle ödüller kazandı.

Ödüller, markanın sektördeki yenilikçi yaklaşımını ve yaratıcı gücünü ortaya koyuyor.

Şirketin ödül kazanan projeleri, markanın kullanıcı odaklı ve yenilikçi stratejisini yansıtıyor.

Her biri sektöre farklı bir bakış açısı kazandıran bu projeler, gayrimenkul alanındaki yaratıcı çözümler ve markanın sektöre sunduğu değerle dikkati çekiyor.

Başarı, şirketin Türkiye gayrimenkul sektöründeki konumunu, yaratıcılığıyla öncü bir marka olarak pekiştiriyor.