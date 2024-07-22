Emtia Piyasasında Satış Baskısı Hakim Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Emtia Piyasasında Satış Baskısı Hakim Oldu

ABD seçimlerine ilişkin belirsizlikler, Çin ekonomisine yönelik endişeler ve Brezilya'da tarım ürünlerindeki üretim artışının etkisiyle emtia piyasasında satış baskısı yaşandı. Altın, gümüş, platin, paladyum gibi değerli metallerde değer kaybı yaşanırken, bakır, kurşun, nikel, çinko, alüminyum gibi baz metallerde de düşüş görüldü. Çin'deki zayıf ekonomik veriler ve ÇKP'nin beklenen kararlarının çıkmaması da satış baskısını artırdı. Petrol fiyatlarındaki düşüşte ABD dolarının değer kazanması ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler etkili oldu. Tarım ürünlerinde ise buğday, mısır, soya fasulyesi, pirinç gibi ürünlerde düşüş yaşandı, kahve, pamuk, şeker, kakao gibi ürünlerde de gerileme görüldü.

22.07.2024 11:17
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Emtia piyasasında, geçen hafta ABD seçimlerine ilişkin belirsizlikler, Çin ekonomisine yönelik endişeler ve Brezilya'da özellikle tarım grubu ürünlerindeki üretim artışının etkisiyle satış baskısı hakim oldu.

Dünya genelinde merkez bankaları enflasyonla mücadelede sona yaklaşırken, faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler de günden güne netleşiyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene 3 faiz indirimine gideceği beklentisine karşın, ülkede gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizlikler emtia fiyatlarını da etkiledi.

Emtia piyasasında geçen hafta ABD seçimlerine ilişkin belirsizlikler, Çin ekonomisine yönelik endişeler ve Brezilya'da özellikle tarım grubu ürünlerindeki üretim artışının etkisiyle satış baskısı hakim oldu.

Altın rekordan dönüş yaptı

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 0,4, gümüş yüzde 5,1, platin yüzde 3,9, paladyum yüzde 6,5 değer kaybetti.

Altının ons fiyatı, Fed'in eylül ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmasıyla 2 bin 483 doları aşarak rekor kırmasına karşın, bu seviyeden gelen satışlarla 2 bin 400 dolar düzeyine indi.

Analistler, sıkı para politikasının yakın zamanda gevşemeye başlayacağına yönelik fiyatlamalara karşın, altının ons fiyatının rekor seviyelerden gelen kar satışlarıyla gerilediğini bildirdi.

Dolara talebin artması da değerli metalleri olumsuz etkiledi.

Gümüş, hem endüstriyel alanda hem de yatırım aracı olarak kullanıldığından dolayı fiyatlarında dalgalı bir seyir söz konusu oldu.

Analistler, ABD'de başkan adayı Donald Trump'ın seçilmesi durumunda yeşil enerji yatırımlarının sekteye uğrayabileceği ve arka planda kalabileceğini dile getirerek, yeşil enerji projelerinde bakır ve gümüşün yoğun olarak kullanıldığını ve Trump'ın seçilmesinin bu iki emtia aracında talep endişelerini öne çıkardığını vurguladı.

Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 8,1, kurşunda yüzde 3,8, nikelde yüzde 3,5, çinkoda yüzde 5,5, alüminyumda yüzde 14,9 azaldı.

Çin'deki zayıf ekonomik veriler özellikle baz metalleri olumsuz etkiledi

Çin'de 2. GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak beklentilerin altında kaldı.

Ülkede, perakende satışlar ise yüzde 2 artarak Aralık 2022'den beri en yavaş artışını kaydetti.

Analistler, açıklanan verilerin ardından Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek için daha fazla adım atabileceğini kaydetti.

Öte yandan Çin'i yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP), ülkenin gelecek 10 yıldaki ekonomik hedeflerini tayin edecek reform konulu 3. Genel Oturumu'ndan (plenum) ekonomiye yönelik beklenen kararların çıkmaması da baz metallerde satış baskısına neden oldu.

Enerji grubuna bakıldığında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 8,6 azalış kaydetti.

Petrol fiyatlarının düşüşünde eski ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından diğer para birimleri karşısında değer kazanan ABD doları etkili oldu.

Bunun yanı sıra dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler de ülkede talebin olumsuz etkileneceği düşüncelerini besleyerek, fiyatların düşüşünü destekledi.

Tarım grubunda da sert düşüşler öne çıktı

Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 1,1, mısırda yüzde 2,2, soya fasulyesinde yüzde 2,8, pirinçte yüzde 2,7 azaldı.

Hindistan'ın pirinç ihracatındaki kısıtlamaları kaldıracağına yönelik haberlerin arza yönelik endişeleri azaltmasıyla pirinç fiyatları düşüş kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle talebe yönelik endişeler mısır fiyatlarında inişe neden oldu.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 0,7, şekerde yüzde 2,8, kahvede yüzde 4,2 azaldı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 7 düşüşle tamamladı.

Brezilya'da yağışların artması sonrasında üretime yönelik endişelerin azalmasıyla kahve fiyatları düşerken, ülkede üretimi artan pamuk ve şeker fiyatlarında da gerileme görüldü.

Batı Afrika'da iyileşen hava koşullarından dolayı azalan arz endişeleriyle kakao fiyatları ise sert düştü.

Kaynak: AA

Brezilya, Mısır, Gümüş, Hakim, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emtia Piyasasında Satış Baskısı Hakim Oldu - Son Dakika

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