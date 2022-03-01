En büyük 250 perakende şirketinin geliri 2020'de 5,11 trilyon dolar oldu - Son Dakika
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En büyük 250 perakende şirketinin geliri 2020'de 5,11 trilyon dolar oldu

01.03.2022 14:13
En büyük 250 perakende şirketinin geliri 2020'de 5,11 trilyon dolar oldu

Deloitte araştırmasına göre, 2020'de dünyanın en büyük 250 perakende şirketinin geliri 5,11 trilyon dolara ulaşırken, listede Birleşik Mağazacılık AŞ (BİM) ve A101 de yer aldı.

Deloitte araştırmasına göre, 2020'de dünyanın en büyük 250 perakende şirketinin geliri 5,11 trilyon dolara ulaşırken, listede Birleşik Mağazacılık AŞ (BİM) ve A101 de yer aldı.

Deloitte, en büyük 250 perakende şirketini konu alan "Perakendenin Küresel Güçleri 2022" başlıklı raporunu yayımladı.

Rapora göre, en büyük 250 küresel perakende şirketi, 2020 mali yılında 5,11 trilyon dolar gelir elde ederken, ilk 10 şirketin listenin toplam geliri içindeki payı yüzde 34,6'ya ulaştı.

Araştırmanın gerçekleştirildiği Ekim 2021'de tüketicilerin yüzde 55'i, son 4 haftada sürdürülebilir bir ürün ya da hizmet satın aldığını bildirdi. Yüzde 32'si ürün ya da hizmetin alternatifinden daha pahalısını satın aldığını belirtirken, yüzde 19'u ürün ya da hizmetin temini için normalden daha uzun zaman bekledi. Yüzde 16'sı kullanılmış ya da ileri dönüşümlü bir ürün satın alırken, yüzde 13'ü atıklarını ortadan kaldırmak için özel bir işleme katıldı.

Tüketicilerin en fazla alışveriş yaptığı sürdürülebilir ürün kategorisi gıda ve içeceklerden oluşturdu. Sürdürülebilir alışverişlerin yüzde 42'si bu kategoride gerçekleşirken, ikinci sırada ise yüzde 25 ile ev eşyası geldi.

Araştırmaya göre, şirketlerin çevresel ve sosyal sorunlarla daha fazla ilgili olmasının arkasında "sorumlu tüketici" kavramının ortaya çıkması etkili oldu. Özellikle milenyum ve Z kuşaklarına mensup tüketiciler sürdürülebilirliğe daha fazla ilgi gösteriyor, etkileşime geçtikleri şirketlerin de bu yönde hareket etmelerini bekliyor.

Salgın, perakende şirketlerinin büyümesini hızlandırdı

Küresel salgın, 2020'de en büyük 250 küresel perakende şirketinin, 2019'a göre daha hızlı büyümesini sağladı. Online alışverişe kayan tüketicilerde güçlü bir büyüme oldu.

Evde daha fazla zaman geçiren tüketiciler, dışarıda tüketmek yerine gıda ve içecek alışverişlerini artırırken, mobilya ve dekorasyon talebi de ivmelendi.

Türkiye'den BİM ve A101 listede

En büyük 250 küresel perakende şirketi arasında bu yıl da Türkiye'den BİM ve A101 yer aldı. BİM, 15 sıra yükselerek 137. sıraya çıktı, gelirini de yüzde 4,7 artırarak 7 milyar 891 milyon dolara yükseltti.

A101 ise 4 milyar 536 milyon dolarlık geliriyle 13 sıra yükselerek 231. sırada yer aldı.

Listeye giren şirketlerin minimum gelir seviyesi 4,1 milyar dolar olurken, ortalama büyüklükleri 20,4 milyar dolara yükseldi. Avrupa 90 şirketle listede en fazla firma bulunduran bölge olurken, Kuzey Amerika yüzde 48,4 gelirle en yüksek payın sahibi oldu.

En büyük 10 perakende şirketi

İlk kez bir Çinli firmanın dahil olduğu en büyük 10 perakende şirketi ve gelirleri şöyle sıralandı:

"Walmart Inc - ABD (559,2 milyar dolar), amazon.com Inc - ABD (213,6 milyar dolar), Costco Wholesale Corporation - ABD (166,8 milyar dolar), Schwarz Group - Almanya (144,3 milyar dolar), The Home Depot Inc - ABD (132,1 milyar dolar), The Kroger Co - ABD (131,6 milyar dolar), Walgreens Boots Alliance Inc - ABD (117,7 milyar dolar), Aldi Einkauf GmbH & Co oHG and Aldi International Services GmbH & Co oHG - Almanya (117 milyar dolar), JD.com, Inc - Çin (94,4 milyar dolar), Target Corporation - ABD (92,4 milyar dolar)."

"Şirketlere sürdürülebilirlik yönünde dönüşüm talebi var"

Açıklamada araştırmaya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Deloitte Türkiye Perakende Lideri Tolga Sirkecioğlu, salgının tüketici davranışlarını ve alışveriş alışkanlıklarını geri dönülmez şekilde değiştirdiğini bildirdi.

Sirkecioğlu, "Bu değişim, geleceğin alışveriş modellerini de şekillendirecek. Tüketicilerin yanı sıra hissedarlardan ve yatırımcılardan da şirketlere sürdürülebilirlik yönünde dönüşüm talebi var. Bu nedenle perakende şirketlerinin, daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek isteyen tüketicilerin değişen ve gelişen ihtiyaçları doğrultusunda stratejilerini geliştirmeleri son derece kritik." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Tam Gemi Şok Denemeleri, geri dönüşüm, dolar, A101, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En büyük 250 perakende şirketinin geliri 2020'de 5,11 trilyon dolar oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: En büyük 250 perakende şirketinin geliri 2020'de 5,11 trilyon dolar oldu - Son Dakika
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