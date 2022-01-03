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En çok ucuzlayan ürün yüzde 26,36'lık düşüşle karnabahar oldu - Son Dakika

En çok ucuzlayan ürün yüzde 26,36'lık düşüşle karnabahar oldu

03.01.2022 23:03
En çok ucuzlayan ürün yüzde 26,36'lık düşüşle karnabahar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 34, aylık yüzde 13,01 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 34, aylık yüzde 13,01 arttı. İzmir'de zam şampiyonu ürün yüzde 69,16'lık artışla patlıcan olurken, en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 26,36'lık düşüşle karnabahar oldu.

Türkiye genelinde TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,01, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34, ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,96 artış gerçekleşti.

Patlıcan zam şampiyonu oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir'de 2021 yılı Aralık ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 69,16'lık artışla patlıcan oldu. Bu ürünü yüzde 66,73'lük artışla yazım ve çizim kağıtları, yüzde 55,54'lük artışla salatalık, yüzde 47,95'lik artışla buğday unu ve yüzde 43,95'lik artışla margarin ücreti takip etti.

En çok karnabahar ucuzladı

İzmir'de 2021 yılı Aralık ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında karnabahar geldi. Aralık ayında karnabahar yüzde 26,36 düşerken bu ürünü fiyatı yüzde 10,48 düşen portakal ve fiyatı yüzde 10,30 düşen kıvırcık izledi. - İZMİR

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Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi, Aralık, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi En çok ucuzlayan ürün yüzde 26,36'lık düşüşle karnabahar oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: En çok ucuzlayan ürün yüzde 26,36'lık düşüşle karnabahar oldu - Son Dakika
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