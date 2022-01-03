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En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar - Son Dakika

En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar

03.01.2022 13:05

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emeklilere yüzde 25.48'lik bir zam göründü. Bu zam oranına göre, en düşük emekli aylıkları 2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 TL'ye, 2000 sonrası SSK emeklilerinde 2 bin 41 TL'ye, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 399 TL'ye, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 262 TL'ye kadar yükselecek.

Milyonlarca kişinin maaş zammını belirleyecek enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu (Temmuz-Aralık) ise %25.48 olarak gerçekleşti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 25.48 ZAM

Emekli zammı da 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonuna göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, ocakta yüzde 25.48 oranında artacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

Rakamın ortaya çıkmasıyla emekliler maaşlarının ne kadar artacağını merak eder oldu. İşte yüzde 25.48'lik zamma göre en düşük emekli aylıkları:

  • 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 624 TL'den 3 bin 293 TL'ye
  • 2000 sonrası SSK emeklilerinde bin 627 TL'den 2 bin 41 TL'ye
  • Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 912 TL'den 2 bin 399 TL'ye
  • Bağ-Kur tarım emeklilerinde da bin 802 TL'den 2 bin 262 TL'ye yükselecek.

EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

  • SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında,
  • Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihlerinde alacak
YORUMLAR (9)
  • Nurcan Çevikel: Emekli aylığını arttırsalar ne farkedecek.Bu zamlara karşı hiç bir maaş yetmez. Biz 4... 5 yerden maaş almıyoruz. Kusura bakmasınlar kimseyi kandıramazlar. Yetti ler artık Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • Mustafa sadıç: Polşs hemşie 4 yıl okumuyor mu hayatında hiç gece 16 saat çalışıp ertesi gğn ek göreve gittin mi polisin senden enaz 5000 tl fazla alması lazım calıltıgın saat kadar konuş ayda 120 saat calışıyon polis ek görev hariç 260 saat calılşıyor boş yapma Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
  • ali arslan: 2000 den sonra emekli olanlara intibak yok ama suriyeliye afgana göçmene para var ama kendi vatandaşı emekliye yokbiz 13 milyon emekli seçim zamanı nasıl olsa hatırlanırız inşallah Cevap Yaz 45 2 Yayından Kaldır
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Türk Lirası, Enflasyon, Bağ Kur, Emekli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar - Son Dakika
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