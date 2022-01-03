En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar

Milyonlarca kişinin maaş zammını belirleyecek enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu (Temmuz-Aralık) ise %25.48 olarak gerçekleşti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 25.48 ZAM

Emekli zammı da 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonuna göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, ocakta yüzde 25.48 oranında artacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

Rakamın ortaya çıkmasıyla emekliler maaşlarının ne kadar artacağını merak eder oldu. İşte yüzde 25.48'lik zamma göre en düşük emekli aylıkları:

2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 624 TL'den 3 bin 293 TL'ye

2000 sonrası SSK emeklilerinde bin 627 TL'den 2 bin 41 TL'ye

Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 912 TL'den 2 bin 399 TL'ye

Bağ-Kur tarım emeklilerinde da bin 802 TL'den 2 bin 262 TL'ye yükselecek.

EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?