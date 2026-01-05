En düşük emekli maaşında rakam netleşti - Son Dakika
Ekonomi

En düşük emekli maaşında rakam netleşti

En düşük emekli maaşında rakam netleşti
05.01.2026 10:43
TÜİK'in aralık enflasyonunu yüzde 0,89 açıklamasıyla 6 aylık enflasyon yüzde 12,18 oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 937 TL'ye yükselecek. Ancak bu artışın uygulanabilmesi için TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıklamasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 12,18 olarak hesaplandı. Böylece 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE DOĞRUDAN YANSIYACAK

İkinci yarı yıl enflasyonu olarak hesaplanan yüzde 12,18'lik oran, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına doğrudan yansıtılacak. Buna göre emekliler ocak ayı itibarıyla enflasyon farkını maaşlarında görecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 18 BİN 937 LİRA OLDU

Kök aylığı 16 bin 881 liranın altında olduğu için maaşı bu seviyeye tamamlanan emeklilerin aylığı da yüzde 12,18 artışla 18 bin 937 liraya yükselecek. Ancak bu artışın doğrudan uygulanabilmesi için TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekecek.

