En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyonunun netleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belli oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.67 oranında zam yapıldı. Kök maaşı 14 bin 469 TL'nin altında olan emekliler, mevcut haliyle temmuz ayında zam alamıyor. Bu nedenle, düşük maaşlı emeklilerin tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme planlanıyor. Hükümetin öncelikli gündemi, en düşük emekli maaşının artırılması olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16 BİN 880 LİRA OLACAK

Geçtiğimiz Ocak ayında en düşük emekli maaşına 6 aylık enflasyon rakamına göre zam yapılmıştı. Yeni yapılacak düzenlemede de aynı şekilde zam geçişi olması beklentileri yüksek. Buna göre 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşının 16 bin 880 liraya yükselmesi bekleniyor.