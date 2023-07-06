Memur zammı yarın TBMM'nin gündeminde olacak! İşte kalem kalem yeni maaş tablosu - Son Dakika
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Memur zammı yarın TBMM'nin gündeminde olacak! İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

06.07.2023 09:04

TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseltilecek. Kanun teklifi yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. İşte meslek meslek memurların yeni maaşları.

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifi yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacakken meslek meslek memurların yeni maaşları da hesaplandı.

ÖĞRETMEN MAAŞI 26 BİN TL'Yİ AŞTI

TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek. Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26.654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29.525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54.959 liraya çıkacak.

İşte yeni maaş tablosu:

Memur zammı yarın TBMM'de görüşülecek! İşte yeni maaş tablosu
YORUMLAR (4)
  • alos : KİMİ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIRACAKSINIZ Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • tolga karabulut: EK VERGİLER ZAMLAR AZ KALDI SABREDİN DAHA ÇOK GELİCEK SİZ SEÇTİNİZ NASIL YONETILMEK ISTENIYORSA OYLE YONETLIYOR BIZ SOYLEDIK UYARDIK SECIMDEN ONCE DAHA SALYA SÜMÜK ÇOK GEZCEKSINIZ YEREL SEÇİMLERE KADAR BÖYLE YEREL SEÇİMLERDE PARA DAĞITICAK BANKALAR MUTLU OLCAKSINIZ SEÇİMLERDEN SONRA GORUCEKSINIZ EN AĞRINI :) Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
  • Uğur Yazıcı: Bu oran memur emeklisine de verilmeli aksi takdirde mahkemelik bir duruma dönüşür.Kafanıza göre değil adaletle hüküm vermelisiniz.Durumu çözün... Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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Memur zammı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur zammı yarın TBMM'nin gündeminde olacak! İşte kalem kalem yeni maaş tablosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur zammı yarın TBMM'nin gündeminde olacak! İşte kalem kalem yeni maaş tablosu - Son Dakika
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