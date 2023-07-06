Memur zammı yarın TBMM'nin gündeminde olacak! İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

tolga karabulut:

EK VERGİLER ZAMLAR AZ KALDI SABREDİN DAHA ÇOK GELİCEK SİZ SEÇTİNİZ NASIL YONETILMEK ISTENIYORSA OYLE YONETLIYOR BIZ SOYLEDIK UYARDIK SECIMDEN ONCE DAHA SALYA SÜMÜK ÇOK GEZCEKSINIZ YEREL SEÇİMLERE KADAR BÖYLE YEREL SEÇİMLERDE PARA DAĞITICAK BANKALAR MUTLU OLCAKSINIZ SEÇİMLERDEN SONRA GORUCEKSINIZ EN AĞRINI :)