En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de kapsayan yaklaşık 15 maddelik kanun teklifi için hazırlıklarını tamamladı. Edinilen bilgilere göre, en düşük emekli aylığına ilişkin net rakamın bugün gerçekleştirilecek toplantı ve değerlendirmelerin ardından açıklığa kavuşacağı ifade edildi.

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU, GÖZLER EN DÜŞÜK MAAŞTA

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin zam oranları da kesinleşti. Buna göre memur ve memur emeklilerine yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 oranında artış yansıtıldı. Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren zam tablosunda, en düşük emekli aylığı için ayrıca bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı tartışması gündemin üst sıralarına çıktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM İHTİMALİ

Temmuz 2025 itibarıyla uygulanan 16.881 TL'lik en düşük emekli aylığının, yalnızca SSK ve Bağ-Kur artış oranına göre yükseltilmesi halinde 18.939 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. Ancak kulislerde konuşulanlara göre en düşük emekli maaşına ek bir zam daha yapılması planlanıyor.

IŞIKHAN: İMKANLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANDIK

En düşük emekli maaşı düzenlemesi öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. En düşük emekli maaşı konusuna değinen Işıkhan, "Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda ortak bir neticeye ulaştık." şeklinde konuştu.

Işıkhan, "Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk, emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de genel anlamda devam ettiriyoruz. Yakın zamanda AK Parti Grup Başkanlığı bir toplantı gerçekleştirecek, prosedürler işleyecek ve Meclis'imizin gündemine gelerek orada yasalaşmasını bekliyoruz. Bu sürecin emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İKİ SENARYO MASAYA YATIRILDI

Dün iki senaryo masaya yatırıldı. Birinci senaryoda yüzde 12.19 TL zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. 4 milyon 232 bin kişinin alacağı bu maaş zammı bütçeye 60 milyara yakın bir etkisi yapacaktı. İkinci senaryoda da memur ve memur emeklilerine yapılan 18.6'lık oranda artış yapılması mercek altına alındı. Buna göre hükümet, en düşük emekli aylığına memurlara verilen zam oranı kadar yüzde 18.6 oranında zam yapacak. Bu doğrultuda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı 20 bin 20 TL'ye çıkması bekleniyor.