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Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

30.09.2021 15:53
Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,053269-0,17
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,098432-0,16
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,031769-0,10
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,962312-0,07
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,072476-0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,970926-3,93
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,944545-3,69
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,812863-3,58
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,971911-3,52
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,038777-1,87
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,103962-1,64
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,152301-0,98
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu179,961431-0,82
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,104261-0,61
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,069288-0,61
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,959439-2,11
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,106319-1,27
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,846999-1,27
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,034411-1,16
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,023444-1,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,981309-0,35
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,249458-0,34
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,065213-0,33
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,006121-0,31
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,885189-0,30
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,729839-3,81
QNB Finans Portföy Altın Fonu1,010193-0,37
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,068695-0,35
TEB Portföy Altın Fonu0,114980-0,35
Fiba Portföy Altın Fonu0,040406-0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Finans, Gümüş, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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