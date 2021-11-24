Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,099345
|8,09
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,132195
|7,84
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|15,444659
|7,72
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|14,618470
|7,42
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,069086
|7,33
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.222,664329
|14,25
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|64,643720
|12,45
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|73,610622
|11,48
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|62,413629
|9,43
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|26,055694
|5,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026832
|12,40
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,150991
|9,55
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,053249
|9,29
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,070707
|8,62
|Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,318951
|7,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,210096
|8,82
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,087365
|8,58
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|268,057976
|8,02
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,219927
|8,01
|Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF
|11,970815
|8,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,059077
|11,25
|Ak Portföy İkinci Değişken Fon
|2,115228
|9,46
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,777077
|8,41
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|4,309932
|8,13
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,142838
|8,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|5,167651
|8,44
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,047724
|8,10
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,094122
|7,43
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|4,616631
|7,17
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,823411
|6,75
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|5,879890
|7,53
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,484583
|7,40
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,058777
|7,27
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,099003
|7,01
|İş Portföy Altın Fonu
|0,076065
|6,98
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,155325
|0,09
|İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,090270
|0,08
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,008762
|0,07
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,051109
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,047326
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi