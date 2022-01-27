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En yoğun tapu müdürlükleri belli oldu - Son Dakika

En yoğun tapu müdürlükleri belli oldu

27.01.2022 15:18
En yoğun tapu müdürlükleri belli oldu

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2021 yılı tapu müdürlükleri yıllık işlem yevmiye istatistikleri açıklandı.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2021 yılı tapu müdürlükleri yıllık işlem yevmiye istatistikleri açıklandı. Buna göre Ankara Çankaya ilk sırada yer aldı" dedi.

2021 yılı tapu müdürlükleri yıllık işlem yevmiye istatistikleri açıklandı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2021 yılında gerek tapu işlemlerinde gerekse de satış rakamlarında tüm zamanların rekoru kırıldı. Satışlarda ilk defa 3 milyon sınırı aşıldı ve 3 milyon 20 bin 225 adet satış yapıldı. Tapu müdürlüklerindeki 2021 yılı yıllık işlem yevmiyeleri ve ret kararları istatistiklerine bakıldığında da en çok işlem yapılan ilk üç müdürlük sırasıyla Ankara Çankaya, İstanbul Esenyurt ve Gaziantep Şahinbey oldu" dedi.

"2021'de yaklaşık 15 milyon işlem yapıldı"

Tapu dairelerinde yapılan toplam işlem sayısının bir önceki yıla göre yüzde 30'un üstünde artarak 15 milyon seviyesine yaklaştığını ifade eden Özelmacıklı, "Milyonlarca vatandaşımıza ve on binlerce emlak işletmesine hizmet sağlayan tapu sicil müdürlüklerinde web tapu ile iş ve işlemler de hızlanmış oldu" diye konuştu.

"En yoğun Ankara Çankaya oldu"

İlçeler bazında 2021 yılı tapu müdürlükleri yıllık işlem yevmiye istatistikleri hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, "Sıralamaya göre en yoğun tapu dairesi 132 bin 223 yevmiye ile Ankara Çankaya oldu. İstanbul Esenyurt 127 bin 421 yevmiye ile ikinci ve Gaziantep Şahinbey 114 bin 724 yevmiye ile üçüncü sırada yer aldı. Sonrasında sırası ile Ankara Keçiören'de 110 bin 186, Adana Seyhan'da 102 bin 233, Gaziantep Şehitkamil'de 98 bin 448, Ankara Yenimahalle'de 96 bin 763, Ankara Mamak'da 90 bin 260, Bursa Osmangazi'de 89 bin 929, Konya Selçuklu'da 83 bin 325, Bursa Nilüfer'de 81 bin 905, Antalya Kepez'de 78 bin 011, Ankara Sincan'da 77 bin 669 ve Antalya Alanya'da 77 bin 568 tapu işlemi yapıldı" dedi. - İSTANBUL

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Esenyurt, Çankaya, Ankara, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi En yoğun tapu müdürlükleri belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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