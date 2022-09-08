Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

08.09.2022 10:11
Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

En yüksek aylık reel getiri ağustos ayında BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

En yüksek aylık reel getiri ağustos ayında BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 15,23, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 16,31 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,63, külçe altın yüzde 2,35, Amerikan Doları yüzde 0,66 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro yüzde 0,12 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 7,63, külçe altın yüzde 3,31, Amerikan Doları yüzde 1,61 ve Euro yüzde 0,82 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,25 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,84 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,60 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,68 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,62 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri Amerikan Dolarında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,97 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,78 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 13,53, BIST 100 endeksi yüzde 16,87, Euro yüzde 24,91, DİBS yüzde 48,48 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 52,31 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 16,96, BIST 100 endeksi yüzde 12,45 ve Euro yüzde 1,56 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; DİBS yüzde 30,31 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 35,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Müze sayısı 2021 yılında yüzde 5,1 arttı Müze sayısı 2021 yılında yüzde 5,1 arttı CHP'li Ünsal: 'Bizim yalancı TÜİK, enflasyonu yüzde 80'le sınırladı' CHP'li Ünsal: 'Bizim yalancı TÜİK, enflasyonu yüzde 80'le sınırladı'
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:26 Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürmüştü! O baba, mahkemede konuştu: Allah'tan af diliyorum
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 15:40:08. #1.12#
SON DAKİKA: Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement