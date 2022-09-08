Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

En yüksek aylık reel getiri ağustos ayında BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 15,23, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 16,31 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,63, külçe altın yüzde 2,35, Amerikan Doları yüzde 0,66 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro yüzde 0,12 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 7,63, külçe altın yüzde 3,31, Amerikan Doları yüzde 1,61 ve Euro yüzde 0,82 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,25 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,84 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,60 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,68 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,62 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri Amerikan Dolarında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,97 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,78 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 13,53, BIST 100 endeksi yüzde 16,87, Euro yüzde 24,91, DİBS yüzde 48,48 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 52,31 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 16,96, BIST 100 endeksi yüzde 12,45 ve Euro yüzde 1,56 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; DİBS yüzde 30,31 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 35,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. - İSTANBUL