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Encazip.com'dan kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin değerlendirme - Son Dakika

Encazip.com'dan kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin değerlendirme

17.11.2021 12:46
Encazip.com'dan kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin değerlendirme

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, özellikle ülkenin batısında yaşayan ve sabah erken saatlerde güne başlayan vatandaşların kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasını istediğini belirtti.

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, özellikle ülkenin batısında yaşayan ve sabah erken saatlerde güne başlayan vatandaşların kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasını istediğini belirtti.

Encazip'ten yapılan açıklamada, kış aylarının gelmesiyle birlikte 'kalıcı yaz saati' uygulamasıyla ilgili tartışmaların her yıl olduğu gibi yeniden gündeme geldiği kaydedildi.

Türkiye'nin uzun süredir kullandığı kış saati uygulamasından 7 Eylül 2016'da Resmi Gazete'de yayınlanan kararla vazgeçerek kalıcı olarak yaz saati uygulamasına geçtiği anımsatılan açıklamada, bu durumun ülkenin her yerini aynı ölçüde etkilemediği vurgulandı.

Açıklamada, yaz saatinde kalıcı uygulamaya geçilmesiyle birlikte kış aylarında ülkenin batısındaki şehirlerde mesai saatinin henüz hava aydınlanmadan başladığına işaret edilerek, Türkiye'nin batı ve doğu uçları arasında 76 dakikalık fark bulunduğundan bu durumun doğuda yaşayanları çok fazla etkilemediği aktarıldı.

Türkiye'nin batısındaki illerin toplam nüfusunun yaklaşık 56 milyon olduğu ifade edilen açıklamada, kalıcı yaz saati uygulamasından, erkenden işbaşı yapanlarla okula giden öğrencilerin yanı sıra erken kalkmaya alışkın nüfusun da etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım, kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik otoritelerin daha şeffaf veriler açıklaması gerektiğini ve hazırlanmış raporların tüm detaylarıyla yayınlamasının vatandaşları ikna ederek tartışmaların önüne geçeceğini belirtti.

Kırım, şunları kaydetti:

"Elektrik maliyetleri açısından tüketimi puant saatten gündüz saatine kaydırmak yaklaşık yüzde 40 ile 60 arasında daha ucuz elektrik maliyeti anlamına gelir. Diğer taraftan saat 17.00'den sonra daha çok aktivitenin olduğu göz önünde bulundurulduğunda gece ve gündüz saatlerinde elektrik ihtiyacını artırıp puant saatlerinde düşürmek, elektrik piyasası açısından dengeleyici ve maliyetleri aşağı indirici bir unsurdur. Bireysel olarak fark edilmesi zor olsa da 1-2 saatlik elektrik tüketimini, elektrik maliyetlerinin yüksek olduğu saatten düşük olduğu saate kaydırmanın enerji ekonomisi perspektifinde tasarruf sağlayacak mantıklı bir yaklaşım olduğunu söylemek doğru olur."

Türkiye, Gazete, Kırım, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Encazip.com'dan kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin değerlendirme - Son Dakika Ekonomi


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