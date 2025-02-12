Enda Enerji Borsa İstanbul\'da İşleme Başladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da gong Enda Enerji Holding için çaldı.

Enda Enerji Holding AŞ, 5-6-7 Şubat'ta talep toplamasını tamamladı. Halka arz büyüklüğü 1,5 milyar TL'yi aşan Enda, yarın "ENDAE" kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arza 286 bin 914 yatırımcı katıldı.

Yenilenebilir enerji alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2030'da yenilenebilir elektrik kurulu gücü anlamında Türkiye'nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedefleyen Enda'nın halka arzında, şirketin çıkarılmış sermayesi 345 milyon 477 bin 486 liradan 437 milyon 197 bin 170 liraya yükseltildi. Artırılan 91 milyon 719 bin 684 lira değerli nominal pay da 17,44 TL fiyattan, talep toplama yöntemi ile halka arz edildi.

Dağıtım sonucu satışa sunulan payların yüzde 91,7'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 8,3'ü ise yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 20,98 oldu.

Enda için düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Enda Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Dağıstan, Enda Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay, Enda Enerji Holding Mali İşler Direktörü Ahmet Ersin ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi Buğra Baban katıldı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, "Enda Enerji gerçekleştirdiği rüzgar, hidroelektrik, jeotermal enerji projeleriyle ve yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim tesisleriyle, temiz enerji dönüşümüne çok önemli bir katkı sağlamaktadır. Enda Enerji, sanayicilerimizin güç birliğiyle kurularak, sürdürülebilir ve çevre dostu enerji üretiminde örnek bir rol model olmuştur. Bu halka arz ile, sanayicilerimizin oluşturduğu bu değerli güç birliğine yeni yatırımcılarımız da ortak olmuştur. Kendisine katılan yeni yatırımcıların da gücünü yanına alarak, Enda Enerji hedeflerini daha ileriye taşıyacaktır. Bu halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Enda Enerji'ye borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

"Halka arz, bizim için sadece finansal bir adım değil"

Törende Enda Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Dağıstan da İzmir'de kurulan şirketin gelinen süreçte ortak aklın gücüyle büyüdüğünü söyledi.

32 yıldır, çok ortaklı yönetim anlayışıyla büyümeyi, gelişmeyi ve değer yaratmayı ilke edindiklerini anlatan Dağıstan, "Bugün halka arz ile bu yolculuğun yeni bir sayfasını açıyoruz. Borsa İstanbul'da, bize ve büyüme enerjimize inanan yeni ortaklarımızla birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz. Halka arz, bizim için sadece finansal bir adım değil. Yatırımcılarımızla daha güçlü bağlar kurmamıza, ortak akıl ile büyüme stratejimizi daha da ileri taşımamıza ve kapsamlı projeleri hayata geçirmemize olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Dağıstan, borcundan fazla nakit pozisyonu ve yatırım planları hazır bir şirkete ortak olan yatırımcılarının güveniyle büyümelerini hızlandıracaklarını sözlerine ekledi.

"Yenilenebilir enerji kaynaklı üretim projeleri geliştirerek etki alanımızı artıracağız"

Enda Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay ise gelecek 6 yıl içinde yenilenebilir enerji kategorisinde Türkiye'nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tamamı şirket bünyesine girecek olan halka arzdan elde edilecek gelir bağlı ortaklıklarımız bünyesindeki Rüzgar ve Hibrit GES santrallerinin, altyapı, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarının finansmanı yanında yurt içi ve yurt dışında, yatırım fırsatlarının fonlanmasında ve bağlı ortaklıkların işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacak. Bu sayede, önümüzdeki 6 yıl içinde rüzgar ve güneş enerjisi alanında kapasitesini 500 MWe'ın üzerine çıkararak yenilenebilir enerji kategorisinde Türkiye'nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedefliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, iklim ve çevre bilinciyle, yeşil dönüşüme katkı sağlamak üzere, mevcut tesislerimizin verimli ve karlı bir şekilde devamlılığını sağlarken, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı yeni üretim projeleri geliştirerek etki alanımızı artırma konusunda kararlıyız. Halka açılma bu yolda elimizi daha da güçlendirdi."