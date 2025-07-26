Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı

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Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
26.07.2025 13:36
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Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
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İstanbul'daki Savunma Sanayii Fuarı'nda, Türkiye'den Endonezya'ya 48 adet milli muharip uçak KAAN'ın satışı için imza töreni düzenlendi. Bu anlaşma ile cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı gerçekleşmiş oldu.

Türkiye, Endonezya ile milli muharip uçak KAAN'ın 48 adetinin tedariği konuşundan anlaşma sağladı ve imzalar atıldı.

İstanbul'daki Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleşen imza töreni ile savunma sanayinde dev bir adım atıldı. Anlaşma, Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ve sanayii anlaşması olarak tarihe geçti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Uzun soluklu bir iş birliğinin en önemli adımlarından biri. Yaptığımız çalışmaların karşılığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada var olandan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Teslimatların 120 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı

ANLAŞMAYI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Satışa yönelik ilk anlaşma, Endonezya'da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"Millî muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum… Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum."

Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı

Türkiye tarafından millî imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen millî muharip uçak KAAN'ın genel özellikleri:

  • Kanat açıklığı: 14 m
  • Yükseklik: 6 m
  • Uzunluk: 21 m
  • Azami hız: 1,8 Mach
  • Supercruise kabiliyeti
  • Düşük görünürlük ve kızılötesi iz
  • Dahili silah yuvası
  • Yüksek durumsal farkındalık

Milli Muharip Uçak, Endonezya, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Ali Karatay:
    seçim yakın ozman gaz petrol bulduk derler CHP ve kendilerine muhalefet eden herkesi vatan hani ilan ederler 3 28 Yanıtla
    Ramazan Firat:
    tam chp kafası rakı ve saman na devam afiyet olsun 0 0
  • Mert Temelli:
    hayırlı olsun 17 0 Yanıtla
  • Hidayet Elagöz:
    birincisini biz tsk envanterine sokmadan adam sipariş aldığını söylüyor........... 1 0 Yanıtla
  • Egem.5630:
    Mademki KAAN savaş uçağı üretiyoruz, neden milyar dolarlar verip 40 adet Euro fihther savaş uçağı almaya çalışıyoruz . Adama sormazlarmı? 1 0 Yanıtla
  • Umut Toprak:
    Ve sonra arkama yaslandım dedim ki ... Vay be. Endonezya demek. Dünyanın en güçlü ülkesine uçak satılıyor ha. Türkiye uçuyor.Ekonomi düzelecek inşallah. Almanya'da. Eurofither ve F35 niye isteniyor ki. Kaan var işte. Bu işte bir iş var. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı - Son Dakika
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