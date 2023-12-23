 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Endüstriyel Robot Sayısı Hızla Artıyor: Ekonomik Sonuçlar ve Tedbirler Tartışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Endüstriyel Robot Sayısı Hızla Artıyor: Ekonomik Sonuçlar ve Tedbirler Tartışılıyor

Teknolojik gelişme ve üretim yapısındaki dönüşümle kullanılan endüstriyel robotların sayısı hızla artarken, yapay zekayla bu artışın ekonomik sonuçları ve alınması gereken tedbirler tartışılmaya devam ediyor. Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) verilerine göre, 2021'de 3 milyon 479 bin olan faaliyetteki endüstriyel robot sayısı geçen yıl 3 milyon 904 bine yükseldi. Dünya çapında kurulan yeni endüstriyel robot sayısı da 2021'de 526 bin iken geçen yıl 553 bine çıktı. 2023 verilerinde ise bu sayının 622 bine, faaliyette olan toplam robot sayısının da 4,5 milyonun üzerine ulaşması bekleniyor.

Endüstriyel Robot Sayısı Hızla Artıyor: Ekonomik Sonuçlar ve Tedbirler Tartışılıyor
23.12.2023 - 12:59,  Güncelleme: 13:06
Abone Ol

Teknolojik gelişme ve üretim yapısındaki dönüşümle kullanılan endüstriyel robotların sayısı hızla artarken, yapay zekayla bu artışın ekonomik sonuçları ve alınması gereken tedbirler tartışılmaya devam ediyor.

Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) verilerine göre, 2021'de 3 milyon 479 bin olan faaliyetteki endüstriyel robot sayısı geçen yıl 3 milyon 904 bine yükseldi.

Dünya çapında kurulan yeni endüstriyel robot sayısı da 2021'de 526 bin iken geçen yıl 553 bine çıktı. 2023 verilerinde ise bu sayının 622 bine, faaliyette olan toplam robot sayısının da 4,5 milyonun üzerine ulaşması bekleniyor.

Bölgelere göre geçen yıl faaliyete geçen robotların yüzde 73'ü Asya'da, yüzde 15'i Avrupa'da ve yüzde 10'u Amerika'da yer aldı.

Dünyanın üretim üssüne dönüşen Çin, 2022'de 290 bin 258 adetlik yıllık kurulumla sanayi robotlarında dünyanın en büyük pazarı olmaya devam etti.

Mevcut durumda kullanılan endüstriyel robotların yüzde 80'i otomotiv, elektronik, metal ve makine sanayisinde hizmet veriyor.

Teknolojiler açısından IFR, bulut bilişim ve 5G mobil ağların yeni iş modellerine ve dijitalleştirilmiş üretime yol açacağı tahmin ediliyor. Yapay zekanın daha hızlı programlama, gelişmiş bakım ve daha verimli otomasyona neden olması bekleniyor.

Robotların yaygınlaşması, ekonomik ve sosyal bazı sorun ve tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Bu tartışmaların odak noktalarından birini robotların üretimde insanların yerini almasının olası sonuçları oluşturuyor.

Robotların fabrikalarda vergi ödeyen insanların yerini almasının devletlerin vergi kayıplarına neden olacağı, bunun da ülke ekonomilerini olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu, AA muhabirine, yapay zeka teknolojilerindeki son gelişmelerin üretim robotlarının etkilerinden çok daha şaşırtıcı bir seviyeye gelmiş durumda olduğunu söyledi.

Tercümanlık işini çok rahat yapacak yazılımların cep telefonlarında rahatça kullanılacağını örnek gösteren Saltoğlu, "Yine eskiden aylarca sürecek akademik araştırmalara yapay zeka destekli yazılımlar çok ciddi alternatif oluşturuyor. Keza az deneyimli araştırma asistanlarının yerine yapay zeka robotları gelebilecek." dedi.

Saltoğlu, olumlu taraftan bakıldığında üretkenlik artışı olacağını vurgulayarak, "Araştırmacılar çok daha verimli olacak. Beyaz yakalılar da eskiden çok uğraşarak yaptıkları işleri çok daha kolay yapabilecek. Konunun istihdam kaybı boyutu mutlaka oluşacak. En önemli değişim ve hazırlık ise eğitim sisteminde olmalı. Zira artık bilgiye erişmek o kadar kolay olacak. Bu konuda yaratıcılık geliştiren bir yeni açılım yaratmak şart gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Endüstriyel Robot Sayısı Hızla Artıyor: Ekonomik Sonuçlar ve Tedbirler Tartışılıyor - Son Dakika


13:54
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00
Bedava bardak için izdiham yarattılar Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46
Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27
Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17
Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı

Son Dakika
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın öne çıkan istatistikleri
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46 Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32 Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27 Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17 Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 14:02:51. #1.12#
SON DAKİKA: Endüstriyel Robot Sayısı Hızla Artıyor: Ekonomik Sonuçlar ve Tedbirler Tartışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement