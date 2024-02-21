Enerji Bakanı Bayraktar: Heyelan riski göz önünde bulundurularak çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Bakanı Bayraktar: Heyelan riski göz önünde bulundurularak çalışmalar devam ediyor

Enerji Bakanı Bayraktar: Heyelan riski göz önünde bulundurularak çalışmalar devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasının yaşandığı sahada çalışmaların heyelan riski göz önünde bulundurularak yürütüldüğünü belirtti. Heyelan olmuş toprağın uygun olacak alanlara taşınmasıyla ilgili faaliyetlerin devam ettiğini söyleyen Bayraktar, adli sürecin titizlikle sürdüğünü ve kayıp çalışanların aileleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, çevresel etkilerin takip edildiğini ve heyelan riski nedeniyle arama faaliyetlerinin durduğunu ancak şu anda uygun alanlara toprak taşıma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

21.02.2024 13:16  Güncelleme: 13:17
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasının yaşandığı sahada çalışmaların heyelan riski göz önünde bulundurularak yürütüldüğünü belirterek, "Heyelan olmuş toprağın uygun olacak alanlara taşınmasıyla ilgili faaliyetlerimiz şu anda devam ediyor." dedi.

Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı eşliğinde maden ocağı sahasında basın açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve kazanın sebeplerinin araştırıldığını aktaran Bayraktar, "Adli konudaki süreç devam ediyor. Şu anda 6'sı tutuklu, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest olmak üzere 9 kişi hakkında adli işlemler sürüyor ama bu sayı artabilir, adli organlar gerekli soruşturmaları yapacaklardır. Dolayısıyla bu süreç büyük bir titizlikle, gayretle devam ediyor." diye konuştu.

Bayraktar, 14 Şubat'tan bu yana maden faaliyetlerinin durdurulduğunu anımsatarak, olayın ilk anından itibaren önceliklerinin kayıp 9 çalışanı bulmak olduğunu söyledi.

Süreç boyunca kayıp çalışanların aileleriyle irtibat içinde olunduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Onlarla birlikte bu süreci yürütüyoruz. Onların yanında olduğumuzu bir kez daha sizlerin aracılığıyla ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, konunun çevresel etkilerinin sürekli ölçümler ve analizlerle takip edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle yüzey sularının bu bölgeye karışmaması için, onların kontrol altına alınmasıyla alakalı da yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Eş zamanlı yürüttüğümüz faaliyetlerimiz şu anda halen devam ediyor. Özellikle arama faaliyetleriyle alakalı iki gün önce halen devam eden heyelan riski nedeniyle bu süreç durmuştu. Heyelan olmuş toprağın uygun olacak alanlara taşınmasıyla ilgili faaliyetlerimiz şu anda devam ediyor. O alanlar tespit edildi ve heyelan riski de göz önünde bulundurularak bu çalışmalar şu anda devam etmektedir."

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Erzincan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Bakanı Bayraktar: Heyelan riski göz önünde bulundurularak çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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