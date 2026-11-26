Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) son durumu ve doğal gaz alanındaki işbirliğini değerlendirdi.

Bayraktar, İstanbul'da Novak ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Görüşmede, Türkiye-Rusya enerji işbirliğindeki güncel konuları kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki mevcut aşamanın yanı sıra doğal gaz alanındaki işbirliğimizin seyrini ele aldık, önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışma başlıklarını değerlendirdik. İki ülke arasındaki köklü enerji diyaloğunu, devam eden stratejik projelerimizin hedeflenen takvim doğrultusunda ilerlemesi ve karşılıklı fayda temelinde yeni adımların atılması odağında sürdürmeye devam edeceğiz."