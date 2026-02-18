Enerji Bakanı Bayraktar Paris'te İkili Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
Enerji Bakanı Bayraktar Paris'te İkili Görüşmeler Yaptı

18.02.2026 21:10
Bakan Bayraktar, IEA toplantısında enerji işbirlikleri ve stratejik ortaklıkları değerlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısı kapsamında ABD, Almanya, Litvanya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle ikili görüşmeler yaptı.

IEA'nın bu yılki Bakanlar Toplantısı, Paris'teki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) merkezinde başladı.

Yarına kadar devam edecek toplantıya, Bakan Bayraktar da katıldı.

Toplantıya katılan bakan ve heyet başkanlarıyla aile fotoğrafı çekildi.

Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Toplantı marjında yürüttüğümüz yoğun enerji diplomasisi kapsamında ABD Enerji Bakanı Sayın Chris Wright ile bir araya gelerek LNG ticareti ve iki ülke arasındaki stratejik enerji ortaklığını değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile de görüştüklerini kaydeden Bayraktar, ikili görüşme sırasında yaklaşan Türk-Alman Enerji Forumu'nu ve iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirtti.

Bayraktar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera ile Türkiye-AB enerji diyaloğunun derinleştirilmesi hususlarını görüştüklerini aktararak, Litvanya Enerji Bakanı Zygimantas Vaiciunas ile de enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği üzerine verimli bir istişare gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"Küresel enerji yol haritasının çizildiği bu platformda güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir enerji sistemleri vizyonu, geleceğin dünyası için stratejik bir önem taşıyor." değerlendirmesinde bulunan Bayraktar, Türkiye'nin bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını hatırlattı."

Bayraktar, Türkiye'nin COP31 kapsamında enerji diplomasisindeki kilit rolünü ve bölgesindeki enerji merkezi konumunu tüm dünyaya bir kez daha göstereceğini, uluslararası işbirliklerini derinleştirerek yoluna devam edeceğini bildirdi.

İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfırdan Sorumlu Devlet Bakanı Ed Miliband ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Bayraktar, "İki ülke arasında nükleer enerji teknolojileri ve ev sahipliğini üstlendiğimiz COP31 kapsamında gerçekleştirilebilecek işbirliklerini ele aldık." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Türkiye ve İngiltere arasındaki güçlü diyaloğu temiz ve güvenli bir enerji geleceği konusunda da artırarak sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

