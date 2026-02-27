Enerji Bakanı, Desteklerin Süreceğini Açıkladı - Son Dakika
Enerji Bakanı, Desteklerin Süreceğini Açıkladı

27.02.2026 18:10
Bakan Bayraktar, doğal gaz ve elektrik desteklerinin devam edeceğini belirtti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Özellikle doğal gaz ve elektrik tarafından malumunuz bizim vatandaşlarımıza desteklerimiz devam ediyor. Zaten biz çok uzun zamandır dünyada yaşanan bu kırılganlık, bu değişiklikleri vatandaşlarımıza yansıtmadık. İnşallah bundan sonra da buna devam edeceğiz" dedi.

Bakan Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanındaki bakanlık stantlarını ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Geçen sene de buradaydık ama bu sene bizim buradaki varlığımız daha da artmaya başladı. Özellikle bakanlığımızla ilgili kurumlarımızı; çocuklarımızla, gençlerimizle, ailelerle buluşturmak adına burada daha yoğun bir şekilde varız. Özellikle biz aslında çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize dair bir iş yapıyoruz. Enerji dediğimiz iş çok önemli bir iş; çünkü her an 7-24 enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Ama aslında çocuklarımızın geleceği için de önümüzdeki yılları planladığımız bir süreci işletiyoruz. Yaptığımız işlerin kavranması, anlatılması açısından burası da bizim için bir anlamda önemli bir platform oldu. Burada çocuklarımıza onların anlayabileceği dilden biraz da onları işin içerisine katmak suretiyle anlatmaya gayret ediyoruz" dedi.

'PAKİSTAN'DA SİSMİK ÇALIŞMA HEDEFİMİZ VAR'

Bayraktar, Pakistan'da yapılacak olan sismik arama faaliyetlerine ilişkin, "Şu anda bölgede sıcak gelişmeler var. Şimdi burada gemilerimizin maketleri var. Malumunuz biz Türkiye olarak petrol ve doğal gaz aramacılığında kendi gemilerimizle, kendi sismik ve sondaj gemilerimizle çok yoğun bir faaliyet yürütüyoruz. Somali'de nisan ayında inşallah Çağrı Bey Gemimiz oraya varacak ve oradaki çalışmalara başlayacak. Oradan çok ümit var. Biz Libya'da çalışıyoruz. Pakistan'da geçtiğimiz yıl anlaşmalarını yaptığımız sahalarda da sismik çalışmalarla alakalı denizlerde bir hedefimiz var. Elbette ki Pakistan ve Afganistan arasındaki bu çatışmaların bir an önce barışla durması bizim için öncelikli bir konu. Bu sene için Pakistan'da bir sismik çalışma hedefimiz vardı. Oruç Reis'i veya Barbaros Hayrettin Paşa'yı göndermeyi hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'KIRILGANLIKLARI YANSITMADIK'

Bayraktar, Pakistan'da yaşanan durumun doğal gaz ve akaryakıta yansımasına ilişkin soru üzerine, "Dünyada şekillenen bir petrol ve doğal gaz piyasası var. Fiyatlar burada belirleniyor. Buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi, arzın nasıl etkilendiği. Elbette ki talep tarafı da önemli ama arz tarafında bugün farklı jeopolitik riskler var. İşte İran'a müdahale konuşuluyor. Burası tabii petrol kaynaklarının dünya piyasalarıyla buluştuğu önemli lokasyonlardan bir tanesi. Ümit ediyoruz bunlar sıcak çatışmaya dönmeden, farklı bir yöne evrilmeden makul bir düzeyde ve piyasayı etkilemeyecek şekilde neticelenir ve normal bir dengede bir petrol piyasası ve doğal gaz piyasası kurulur. Bunun ötesini özellikle doğal gaz ve elektrik tarafından malumunuz bizim vatandaşlarımıza desteklerimiz devam ediyor. Zaten biz çok uzun zamandır dünyada yaşanan bu kırılganlık, bu değişiklikleri vatandaşlarımıza yansıtmadık. İnşallah bundan sonra da buna devam edeceğiz" dedi.

