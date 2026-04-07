Enerji Bakanı: Sorun Yok, Hazırlıklıyız - Son Dakika
Enerji Bakanı: Sorun Yok, Hazırlıklıyız

07.04.2026 12:18
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde sorun olmadığını ve hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji rotalarını çeşitlendiren Türkiye'nin olası arz sıkıntılarına karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, "Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok." dedi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını umut ediyoruz. Süreç şu an kontrolümüz altında." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, bir gazetecinin TürkAkım doğal gaz boru hattına olası saldırılara ilişkin sorusunu, "Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın, Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli." diye yanıtladı.

Türkiye'nin enerji rotalarını çeşitlendirerek olası arz kesintilerine karşı hazırlıklı hale getirildiğini aktaran Bayraktar, oluşabilecek risklere karşı kaynak ve tedarik çeşitliliğinin artırıldığını ifade etti.

Cuma günü Somali'ye gidecekleri bilgisini veren Bayraktar, "Orada da önemli temaslarımız ve incelemelerimiz olacak." dedi.

Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali'de ilk deniz sondajına başlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji Bakanı: Sorun Yok, Hazırlıklıyız - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Enerji Bakanı: Sorun Yok, Hazırlıklıyız - Son Dakika
