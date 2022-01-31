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Enerji ithalatı faturası aralıkta yıllık bazda yüzde 160 arttı - Son Dakika

Enerji ithalatı faturası aralıkta yıllık bazda yüzde 160 arttı

31.01.2022 10:11
Enerji ithalatı faturası aralıkta yıllık bazda yüzde 160 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 160,5 artarak 7 milyar 173 milyon 698 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 160,5 artarak 7 milyar 173 milyon 698 bin dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, aralıkta Türkiye'nin toplam ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 7 milyar 173 milyon 698 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Geçen yılın aralık ayında bu rakam 2 milyar 754 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, sanayi üretimindeki artış, ekonomik aktivitelerdeki canlanma ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,9 artarak 2 milyon 980 bin 360 tona çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Enerji, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji ithalatı faturası aralıkta yıllık bazda yüzde 160 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Enerji ithalatı faturası aralıkta yıllık bazda yüzde 160 arttı - Son Dakika
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