Enerji maliyetleri ve zayıf Japon Yeni, Japonya 'nın başkenti Tokyo'da çekirdek tüketici fiyat endeksinin (CPI) eylülde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,8 artmasına neden oldu. Bu oran, vergi artışları hariç tutulduğunda Tokyo bölgesinde son 30 yılda en yüksek hızda enflasyon artışı olarak kayda geçti.

Kaynak: AA

Tokyo, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Tokyo'da enflasyon 1992 sonrası en yüksek hızda - Son Dakika

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