Enerji Santrallerine Yapay Zeka Güvenliği - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Santrallerine Yapay Zeka Güvenliği

Enerji Santrallerine Yapay Zeka Güvenliği

Securitas, enerji santrallerinde yapay zeka destekli güvenlik çözümleri sunuyor, riskleri azaltıyor.

10.11.2024 13:20
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Securitas Enerji Segment Lideri Ünsal Kütaruk, enerji santrallerinde hırsızlık, yangın ve izinsiz giriş gibi risklere karşı, yapay zeka destekli ve video analiz özellikli kamera sistemleriyle güvenlik çözümleri sunduklarını ifade etti.

Kütaruk, AA muhabirine, enerji yatırımcılarına ve santral işletmecilerine olası risklere karşı doğru ve etkili güvenlik çözümleri sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Enerji santrallerinde hırsızlık, izinsiz giriş ve yangın gibi risklerin olduğuna dikkati çeken Kütaruk, "Santrallerde güvenlik açıklarının yatırımcılara maliyeti çok yüksek. Bir hırsızlık olayında kayıplar milyon liraları bulabiliyor. Genellikle güneş enerjisi santrallerinde panellerdeki bakır kablolar hedef alınıyor, bu da ciddi hasar ve üretim kaybına sebep oluyor." diye konuştu.

Hidroelektrik santrallerinin olduğu alanlara izinsiz girişlerle sıkça karşılaştıklarını belirten Kütaruk, "Bir hidroelektrik santraline yakın bölgede balık avlayan ya da piknik yapan bir kişinin su seviyesinin aniden yükselmesiyle tehlike altında kalması mümkün. Bu durumlarda güvenlik önlemleri alınması şart. Güvenlik sadece mal varlığını korumak için değil, can güvenliğini sağlamak için de gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Kütaruk, enerji sektöründe depolama çözümlerinin yaygınlaşmasıyla batarya tesislerinde yangın riskinin söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Batarya tesislerinde çıkan yangınlar sıradan yangınlardan çok farklı. Basit bir su müdahalesiyle söndürülemezler. Yangının erken tespit edilmesi ve soğutma sistemlerinin devreye girmesi gerekiyor. Bu tesislerde ısı artışı ya da duman çıkışı gibi durumları erken tespit ederek müdahaleyi hızlandırabiliyoruz. Bu sayede yangının büyümesini önlemek mümkün." ifadelerini kullandı.

Bu riskleri dikkate alarak, santrallere güvenlik personellerinin yanı sıra akıllı kamera sistemleri, uzaktan izleme, alarm ve hareket tespiti yapan radar gibi çözümler sunduklarını aktaran Kütaruk, "Yapay zeka destekli, video analiz özellikli kamera sistemleri kullanıyoruz. Bu sistemler alana bir müdahale olduğu anda tespit edip operatörlerimize iletiyor. Böylelikle santrale ve yatırımcıya herhangi bir zarar gelmeden hızla müdahale edebiliyoruz." dedi.

Kütaruk, küçük bir güvenlik yatırımıyla büyük kayıpların önüne geçilebileceğinin altını çizerek, "Güvenlik, sadece hırsızlık riskine karşı değil, aynı zamanda iş sağlığı ve süreklilik açısından da önemli bir gereklilik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Hırsızlık, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Santrallerine Yapay Zeka Güvenliği - Son Dakika

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