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Enerji satışında TRT payının kalkması hakkındaki teklif, Komisyon'dan geçti - Son Dakika

Enerji satışında TRT payının kalkması hakkındaki teklif, Komisyon'dan geçti

23.11.2021 23:14

Enerji satışında TRT payının kaldırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren yasa teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'ndan geçti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı. Komisyon, elektrik faturalarında düzenleme yapılmasını da içeren bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifini görüştü.

FATURALARDAKİ TRT PAYI KALDIRILIYOR

Oylanarak kabul edilen teklifle; enerji satışında TRT payı kaldırılıyor. Elektrik enerjisi fonu anlaşmaları kapsamında elektrik faturalarında yer alan bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve faturada sadeleştirmeye gidilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bünyesinde, elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile ilişkilendirilen iş modelleri ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, araştırma ve geliştirme ile yenilik (inovasyon) alanlarının tespiti ve bu alanlardaki çalışmaların yönlendirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak üzere gerekli idari yapının kurulması amaçlanıyor.

Bölgesel kalkınmanın dinamiklerinden olan kalkınma ajanslarının mevzuatla öngörülen gelirden mahrum kalmasına ve yine yerel kalkınmanın öğelerinden belediyelerin kalkınma ajansları desteklerinden faydalanamamasına yol açan sorunların giderilmesi amaçlanıyor.

MESLEKİ EĞİTİM KANUNU'NUNDA DEĞİŞİKLİK

Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle; kalfalık yeterliliklerine sahip öğrencilere ücret iyileştirmesi, ustalık yeterliliğini kazananların usta öğretici belgesine erişim imkanlarının artırılması, Mesleki Eğitim Kanunu'na göre kapsamdaki öğrencilerin aldıkları ücretin bir kısmının devlet tarafından ödenmesiyle ilgili süre uzatımı ve kalfaların ücretlerinin artırılması amaçlanıyor.

Enerji satışında TRT payının kalkması hakkındaki teklif, Komisyon'dan geçti

Mesleki Eğitim, Ticaret, Enerji, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Enerji satışında TRT payının kalkması hakkındaki teklif, Komisyon'dan geçti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Enerji satışında TRT payının kalkması hakkındaki teklif, Komisyon'dan geçti - Son Dakika
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