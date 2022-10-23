Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye'nin toplam altın rezervi 1890 tona yükseldi - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye'nin toplam altın rezervi 1890 tona yükseldi

23.10.2022 13:56

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile faaliyetlerini güçlendiren Türkiye'nin son 3 yılda 19 şirkete ait 25 ruhsat sahasında 120,39 ton altın üretimi gerçekleştirdiğini, toplam altın rezervinin ise 1890 tona yükseldiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 'Türkiye'de çıkarılan Altın ve gümüş madenleri' ile 'Bu madenlerden elde edilen devlet hakkının ne kadar olduğu'na ilişkin soru önergelerini cevapladı.

"1 MİLYAR 34 MİLYON TL RUHSAT BEDELİ TAHSİL EDİLMİŞTİR"

Bakan Dönmez, "Ülkemizde son 3 yılda 19 şirkete ait 25 ruhsat sahası kapsamında 120,39 ton metal altın üretimi gerçekleştirilmiş olup söz konusu altın üretimini yapan 19 şirketin 14'ü yerli, 3'ü yabancı ve 2'si yabancı ortaklı özel hukuk tüzel kişiliğidir. Son 5 yılda altın üretimi yapan ruhsatlara 2 milyar 529 milyon 532 bin 120 TL devlet hakkı tahakkuk ettirilerek tahsil edilmiş olup, aynı dönemde altının yer aldığı 4'üncü grup madenlerden 1 milyar 34 milyon 211 bin 615 TL işletme ruhsat bedeli tahsil edilmiştir" dedi.

"2022 MADEN GELİRİ 3,4 MİLYAR LİRA"

Tüm madenlerden devlet hakkı olarak 2021 yılında tahakkuk eden gelir toplamının ise 2 milyar 396 milyon 99 bin 705 TL olduğunu belirten Bakan Dönmez, bu tutarın 31 Temmuz 2022 itibarıyla 3 milyar 421 milyon 384 bin 723 TL olarak gerçekleştiğini ifade etti. Dönmez, 2021 yılında devlet hakkı dışında ruhsat bedeli, ihale bedeli, idari para cezası gibi bedellerden elde edilen gelirler toplamının da 1 milyar 845 milyon 527 bin 877 TL olduğunu kaydetti.

"1890 TONLUK ALTIN REZERVİNE ULAŞILDI"

Ruhsat sahiplerince beyan edilen rezervler ile kamu kurumlarının keşfettiği rezervler birlikte hesaplandığında toplam 1890 ton metal altın rezervine ulaşıldığını bildiren Dönmez, "Aynı şekilde 2021 yılı işletme faaliyet raporlarındaki gümüş üretim beyanları üzerinden yapılan hesaplamalarda yaklaşık 36 bin 500 ton metal gümüş rezervine ulaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Bakan Dönmez: Son 3 Yılda 19 Şirkete Ait 25 Ruhsat Sahası Kapsamında 120,39 Ton Metal Altın Üretimi Yapıldı Bakan Dönmez: Son 3 Yılda 19 Şirkete Ait 25 Ruhsat Sahası Kapsamında 120,39 Ton Metal Altın Üretimi Yapıldı Bakanlar, İstanbul'da tedavileri süren 6 madenciyi ziyaret etti Bakanlar, İstanbul'da tedavileri süren 6 madenciyi ziyaret etti

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye'nin toplam altın rezervi 1890 tona yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye'nin toplam altın rezervi 1890 tona yükseldi - Son Dakika
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