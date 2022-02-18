Üye Girişi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de neredeyse 130 bin civarında dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de neredeyse 130 bin civarında dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken...

18.02.2022 21:35
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de neredeyse 130 bin civarında dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de neredeyse 130 bin civarında dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken tarife grubuna almış oluyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Türkiye'de neredeyse 130 bin civarında dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken tarife grubuna almış oluyoruz. Neredeyse yarı yarıya yakın indirim söz konusu olacak. Cemevleri de bu uygulamayla birlikte bu ucuz tarife dilimden yararlanmış olacaklar. Mesken grubunda ibadethaneler vardı. Şimdi dernek, vakıf ve cemevleri gibi sivil toplum kuruluşları da bu gruba dahil edilmiş oldu." - ANKARA

YORUMLAR
500

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Türkiye'de neredeyse 130 bin civarında dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken... - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
21:05 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Efsane gazeteci Mithat Bereket, Sürmenaj hastalığıyla mücadele ediyor
21:02 Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı!
20:25 Trabzonspor taraftarını mutlu edecek gelişme! Nwakaeme ile anlaşma sağlandı
20:23 17 yaşındaki şahıs, platonik aşık olduğu kızın erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
20:21 Kardeş kavgası kanlı bitti! Ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu
20:18 Yatışmayan gerginliğe hakem müdahalesi! Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında tribünler boşaltılıyor!
19:36 Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi
19:35 Vladimir Putin, sığınmacılarına kabulü için bölgeye en güvendiği ismi yolluyor!
19:32 Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama!
19:31 Futbolcu Arda Turan'dan inanılmaz jest! Kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 21:42:25. #1.13#
SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de neredeyse 130 bin civarında dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement