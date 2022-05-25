Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: "Bizim bütün gayretimiz "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye" - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: "Bizim bütün gayretimiz "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye"

25.05.2022 11:12
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: "Bizim bütün gayretimiz "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'nin yeşil enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda attığı adımlara belirli kesimlerin kör ve sağır kaldığını görüyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Türkiye'nin yeşil enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda attığı adımlara belirli kesimlerin kör ve sağır kaldığını görüyoruz. Hatta olay bazen öyle nokta geliyor ki rüzgar, güneş, biyokütle, jeotermal yatırımlarını durdurun diyenleri dahi gördük. Onların tek bir isteği var o da Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve maden bağımsızlığına sekte vurmak. Konuyu sürekli bağlamından kopararak farklı mecralara çekme gayretinde olduklarını biliyor ve görüyoruz. Yaydan çıkan okun hedefe büyük bir kararlılıkla gittiğini gördükleri için son bir çırpınmanın içerisindeler, bunun da farkındayız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Türkiye'nin yeşil enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda attığı adımlar) Bu tür faaliyetlere çanak tutan bir de muhalefet anlayışı var. Marjinalleri toplumsal hareketlerin merkezine çekmeye, onları legalleştirmeye çalışan bir muhalefetten bahsediyorum. Bizim mücadelemiz tabi ki onlar gibi yakarak yıkarak değil, imar ederek, büyüterek, geliştirerek olacak. En güzel cevabımız bu olacak."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğanın dengesini koruyarak, döngüsünü bozmadan, sorumlu bir üretim anlayışına sahibiz. Madenler de bizim çevre de. Yerin altındaki cevherler de bizim, yerin üstündeki güzellikler de. Bunları ne birbirine rakip, ne de birbirinden ayrı görüyoruz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bizim bütün gayretimiz "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye". Kaynağından teknolojisine kadar her aşamasında yerli ve milli bir enerji sektörü inşa etme arzusundayız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye var ediyoruz. Artık al tak çalıştır modelinden, yap tak çalıştır modeline geçmemiz lazım. Küçük adımlarla başladığımız bu süreçte bugün artık koşar adımlarla ilerliyoruz."

(İHA)

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Bizim bütün gayretimiz 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye'. Kaynağından teknolojisine kadar her... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Bizim bütün gayretimiz 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye'. Kaynağından teknolojisine kadar her... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve...
Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 'Bizim bütün gayretimiz 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: "Bizim bütün gayretimiz "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye" - Son Dakika
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