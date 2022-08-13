Bakan Dönmez: "Batıda ne varsa doğuda da o olacak anlayışıyla 81 ilin tamamına doğalgazı götürdük" - Son Dakika
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Bakan Dönmez: "Batıda ne varsa doğuda da o olacak anlayışıyla 81 ilin tamamına doğalgazı götürdük"

13.08.2022 18:01
Bakan Dönmez: "Batıda ne varsa doğuda da o olacak anlayışıyla 81 ilin tamamına doğalgazı götürdük"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, batıda ne varsa doğuda da o olacak anlayışıyla 81 ilin tamamına doğalgazı götürdük" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, batıda ne varsa doğuda da o olacak anlayışıyla 81 ilin tamamına doğalgazı götürdük" dedi.

Bakan Dönmez bir dizi temasta bulunmak üzere Yalova'ya geldi. Dönmez, kentte ilk olarak Yalova Valiliği'ni ziyaret etti. Burada anı defterini imzalayan Dönmez'e Vali Muammer Erol tablo hediye etti. Dönmez, ardından Yalova Belediyesi'nin ziyaret etti. Burada Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde üretilmiş kağıdı Dönmez'e hediye etti.

Kentteki programına AK Parti İl Başkanlığı ziyareti ile devam eden Bakan Dönmez, Yalova'nın enerji alanındaki taleplerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti. AK Parti iktidarı döneminde Yalova'da ciddi yatırımların gerçekleştirildiğini ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"İktidara geldiğimiz 2002 yılında bu yatırımlar sadece 3 milyon lira iken geçtiğimiz yıl bu alanda yapılan yatırımların tutarı 2021 yılında 284 milyon lira olarak gerçekleşti. Son 19 yılda Yalova'ya tam 1 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl ise katlanarak artacaktır. Önümüzdeki yıl 595 milyon liralık enerji alanında altyapı yatırımları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun büyük bir kısmını TEİAŞ gerçekleştiriyor. Hem şüphesiz elektrik dağıtım şirketinin, gaz dağıtım şirketinin şebeke yenileme ve genişletme çalışmaları aynı şekilde devam edecek."

Yalova'nın doğalgazı erken kullanan iller arasında yer aldığını hatırlatan Dönmez, "İktidara geldiğimizde sadece 5 büyük şehrin merkez ilçelerinde doğalgaz kullanımı varken Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, batıda ne varsa doğuda da o olacak anlayışıyla 81 ilin tamamına doğalgazı götürdük hamdolsun. Bu illerimizden birisi de Yalova oldu. Bizim ilk dönemizde erken doğalgaz kullanan kentlerden oldu. 2005 yılında doğalgaz arzımızı sağladık ve bu ilimizde doğalgaz kullanmayan ilçemiz, beldemiz kalmadı diyebiliriz" dedi.

Dönmez, belediyelerin kendi enerjilerini üretmeyle ilgili projelerine de destek vereceklerini anlattı.

Programları AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve ilçe, belde belediye başkanları da takip etti. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, AK Parti, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak anlayışıyla 81 ilin tamamına doğalgazı götürdük' - Son Dakika

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