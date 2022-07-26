Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "İyi niyetli vatandaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum maalesef art niyetli bazı şahısların çevreci... - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "İyi niyetli vatandaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum maalesef art niyetli bazı şahısların çevreci...

26.07.2022 21:33
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "İyi niyetli vatandaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum maalesef art niyetli bazı şahısların çevreci...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "İyi niyetli vatandaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum maalesef art niyetli bazı şahısların çevreci hareketler adı altında kömür projelerine ve kömür santrallerine karşı yatırımcıları ürkütüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "İyi niyetli vatandaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum maalesef art niyetli bazı şahısların çevreci hareketler adı altında kömür projelerine ve kömür santrallerine karşı yatırımcıları ürkütüyor. Çünkü yatırımcı bir sahada işe girdiği zaman alınan izinler belirli bir zaman tüketiyor." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'İyi niyetli vatandaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum maalesef art niyetli bazı şahısların çevreci... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "İyi niyetli vatandaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum maalesef art niyetli bazı şahısların çevreci... - Son Dakika
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