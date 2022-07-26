Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "İyi niyetli vatandaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum maalesef art niyetli bazı şahısların çevreci hareketler adı altında kömür projelerine ve kömür santrallerine karşı yatırımcıları ürkütüyor. Çünkü yatırımcı bir sahada işe girdiği zaman alınan izinler belirli bir zaman tüketiyor." - ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Filomuza dördüncü bir kardeş geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız'

Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'İyi niyetli vatandaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum maalesef art niyetli bazı şahısların çevreci... - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.