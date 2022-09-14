"Kış hazırlıkları" başlığıyla paylaşılan görüntülerde ayrıca saf su ile gerçekleşen yüksek gerilim hatlarında izolatör temizliği de bulunuyor.

Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bakan Fatih Dönmez'den 'kış hazırlıkları' paylaşımı - Son Dakika

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