Elektrik ve doğal gaz tüketim fiyatının bu dönemde asgari ücretin yüzde 45,7'sinden yüzde 13,9'una düştüğüne işaret edilen paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Asgari ücrette enerji giderlerinin payı yüzde 13,9'a geriledi - Son Dakika

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