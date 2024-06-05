Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çevresel faaliyetler için 1 milyar liralık yatırım yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çevresel faaliyetler için 1 milyar liralık yatırım yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çevresel faaliyetler için 1 milyar liralık yatırım yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, son 5 yılda bağlı kurum ve kuruluşlarla birlikte çevresel faaliyetler için yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yaptığını ve bu sayede 650 milyon liralık tasarruf sağlandığını duyurdu. Yapılan yatırımlar arasında atık su arıtma, atık su geri kazanımı, fidan dikimi ve karbon salımının önlenmesi gibi çevre dostu projeler yer alıyor.

05.06.2024 14:01
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bağlı kurum ve kuruluşlarla çevresel faaliyetler için son 5 yılda yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapıldığını ve bunun karşılığında 650 milyon liralık tasarruf sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından "Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası"na ilişkin yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Sadece 2023'te 3 milyon metreküp atık su arıtıldı, 767 bin metreküp atık su geri kazanıldı. 854 hektarlık alana 566 bin 638 adet değişik türde fidan dikildi ve 6 bin 233 ton karbon salımı önlendi. Sıfır Atık Projesi kapsamında 6 bin 600 ton atığın geri kazanımıyla 5 bin 546 adet ağaç kesiminin önüne geçildi. Kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çevresel faaliyetler için son 5 yılda yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yaptık. Bunun karşılığında 650 milyon liralık tasarruf sağladık."

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çevresel faaliyetler için 1 milyar liralık yatırım yaptı - Son Dakika

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