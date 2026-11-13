Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Erdem, COP31'de tarımda su verimliliği istedi - Son Dakika
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Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Erdem, COP31'de tarımda su verimliliği istedi

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Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem, COP31'de elektrifikasyonun verimlilik kazanımları sağladığını ancak davranışsal verimliliğin de önceliklendirilmesi gerektiğini söyledi. Erdem, başta tarım olmak üzere su verimliliğinin artırılmasını istedi.

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) öncelikli gündem maddeleri arasında yer alan elektrifikasyonun enerji kullanımında önemli verimlilik kazanımları sağladığını belirterek, enerji tasarrufunun kalıcı hale gelmesi için davranışsal düzeyde de verimliliğin önceliklendirilmesi gerektiğini söyledi.

Erdem, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, IICEC tarafından organize edilen "Verimlilik ve Elektrifikasyon Buluşuyor: Net Sıfır Emisyon Yolunda Enerjiye Güç Katmak" panelinde değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ve suyun, birbiriyle güçlü biçimde bağlantılı iki stratejik alan olduğunu ifade eden Erdem, "Verimlilik ise her ikisinde de enerji ve su güvenliğinin güçlendirilmesinin, rekabetçiliğin artırılmasının, ekonomik ve toplumsal dayanıklılığın desteklenmesinin ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının temel unsurlarından biri." dedi.

"En değerli kaynak, kaybetmediğimiz kaynaktır"

Erdem, enerji verimliliğinde yıllardır savunulan yaklaşımın su için de geçerli olduğunu vurgulayarak, "En değerli kaynak, kaybetmediğimiz kaynaktır." ifadesini kullandı.

Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"COP31'in öncelikli gündem maddelerinden elektrifikasyon, enerji kullanımında önemli verimlilik kazanımları sağlıyor ancak davranışsal düzeyde de verimliliği önceliklendirmeye devam etmeliyiz. Benzer şekilde, artan su talebi ve azalacağı öngörülen su kaynakları karşısında, başta tarım olmak üzere her alanda su verimliliğini artıracak gerekli tedbirleri almalıyız. Bu büyük organizasyonun ülkemizde gerçekleşmesine vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, etkinliğe sunduğu büyük katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'a, COP31 müzakere heyetinde görevli ve birçok panelin yapılmasını organize eden Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Bilal Düzgün'e ve birçok panele konuşmacı olarak destek veren Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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