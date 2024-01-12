Enerji Verimliliği Haftası\'nda enerji bilinci ve davranışları önemli

Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Genel Başkanı Dr. Oğuz Can, günlük hayatta konfor ve standartlardan ödün vermeden, üretimde miktar ve kalite düşüşüne yol açmadan enerji verimliği sağlayacak bilinç ve davranışlar geliştirmenin oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Can, 8-14 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları ve Bilinç Endeksi verilerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Her 10 kişiden yaklaşık 9'unun, enerjinin verimli kullanılmasını önemli bulduğunu ifade eden Can, ancak bilginin davranışa dönüşmesi için daha da çok çaba gerektiğini vurguladı.

Ulaşım, aydınlatma gibi alanlarda bilginin verimli uygulamalara dönüşünün gözlendiği, bilginin davranışa dönüşünün göreceli daha düşük olduğu alanların ise, ısıtma, soğutmaya ilişkin çözümler ve yalıtım olduğunu belirten Can, "Bir başka deyişle ulaşım ve aydınlatmada verimlilikten yana daha çok aksiyon alırken, ısıtma-soğutma, yalıtım konularında gerekli önlemleri almakta aslında yavaşız. Hane halkı yanı sıra sanayi, hizmet, ulaştırma, tarım işletmelerinde enerji verimliliği bilinci bir önceki döneme göre 7,8 puan arttı." diye konuştu.

Can, her 10 işletmeden 6'sının enerji verimliliğine daha fazla önem verdiğini, işletmede enerjinin verimli kullanılmasına önem vermede en etkili nedenin "maliyetleri azaltmak" olarak tespit edildiğini anlattı.

İşletmelerin yüzde 94'ünün enerji verimliliği konusunda bilgi sahibi olduğunu ifade eden Can, şöyle konuştu:

"Her 10 işletmeden 8'i, kendi işletmesinde 3 yıl öncesine göre bugün enerji verimliliğine verilen önemin arttığını ve 3 yıl sonrasında da bugüne göre enerji verimliliğine verilen önemin artacağını düşündüğünü belirtmektedir. İşletmelerin yüzde 73'ü kurumsal strateji ve hedeflerinde enerji verimliliğine yer verirken, yüzde 62'sinde de enerji ile ilgili performans hedefleri bulunmaktadır."

Küresel hedef enerji verimliliğinde iyileşmeyi iki katına çıkarmak

Can, Birleşik Arap Emirlikleri ev sahipliğinde gerçekleşen COP 28 Zirvesi'nde küresel ısınmayı 1,5 ºC ile sınırlandırma hedefinde enerji verimliliği ile sağlanacak iyileştirmelerin 2030'a kadar mevcut iyileşmenin iki katına çıkarma amacının benimsendiğini anımsattı.

2030'a kadar enerji verimliliğinde yıllık iyileşmenin yüzde 2'den yüzde 4'e çıkarılması ile sağlanacak faydalar ve çabalar olduğunu ifade eden Can, bu çabaları şöyle sıraladı;

"2030 yılında küresel olarak 7 gigaton CO2 emisyon azaltımı sağlanacak. Enerji verimliliği sektöründe ilave 4,5 milyon istihdam yaratılacak. Hanelerin enerji faturalarını üçte bir oranında azaltılması sağlanacak. Şebeke yatırımlarının iki kat artması, elektriğin enerji arzındaki artışı devam edecek. Araçların her yıl yüzde 5 daha fazla verimli olması, elektrikli ve daha küçük araçlara geçiş sağlanacak. Klima, buzdolabı dahil ev aletlerinin aynı performans için yüzde 30 ila yüzde 40 daha az enerji tüketmesi üzerine çalışılacak. Binaların yenilenmesi, yalıtılması ve böylece Hindistan ve Çin'deki binaların enerji ihtiyacı kadar enerji tasarrufunun elde edilmesi ve bilincin davranışa dönüşmesi ile tercih edilen ısınma derecesinin 19-20 santigrat derece ile sınırlandırılmasına çalışılacak."

Can, Türkiye'de ivmelenen enerji verimliliği çabalarının özellikle son yıllarda Uluslararası Enerji Ajansı tarafından raporlarda atıf aldığını ve taktir edildiğini vurguladı.