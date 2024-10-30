Enerji Verimliliği İçin Acil Adımlar

Ekonomi

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem, verimlilik politikalarının ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade ederek, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve iklim hedeflerine ulaşmak için başta bina ve sanayi olmak üzere birçok sektörde enerji verimliliği uygulamalarının hızlandırılması gerekiyor." dedi.

Erdem, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla AA muhabirine, hayatın her alanında ihtiyaç duyulan enerjiye yönelik talebin giderek arttığını ve büyüme yolunda önemli adımlar atan Türkiye'nin enerji talebinin de bununla doğru oranda geliştiğini söyledi.

Yenilenebilir enerji ve diğer üretim yöntemlerinin etkinliğinin her geçen gün yükseldiğini ancak asıl dikkat edilmesi gereken noktanın enerjiyi etkin ve verimli kullanmak olduğuna işaret eden Erdem, insanların enerjiyi kullanırken yaptığı seçimlerin çevreyi ve insan yaşamını etkileyecek kadar önemli bir hal aldığını ifade etti.

Erdem, gereksiz enerji tüketiminin dünyanın dengesini bozduğunu ve başta küresel ısınma olmak üzere, toprağın verimsizleşmesine, aşırı sera gazı salınımları neticesinde ozon tabakasının incelmesine neden olduğunu anlattı.

Bu aşamada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının yanı sıra bir kaynak olarak verimliliğin de enerji dengesi için büyük önem arz ettiğinin altını çizen Erdem, "Enerji verimliliği genel olarak yeni teknolojileri kullanmak, atılan enerjinin geri kazanımını sağlamak, istenmeyen kaçakları önlemek ve sosyal hayat standartlarını dikkate alarak enerjiyi daha etkin kullanmak olarak akla gelir. Kısaca ifade etmek gerekirse, enerjiyi ekonomik kullanmak zorunluluğumuzdur. En ekonomik enerji, tasarruf edilen enerjidir." diye konuştu.

"2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda yatırım hedefleri yaklaşık 2,5 kat arttı"

Erdem, enerji verimliliği politikalarının ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, söz konusu politikaların sera gazı salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında geldiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2017'den itibaren Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planlarını açıkladığını ve bu planların uygulamaya konulması noktasında çalışmalarını devam ettirdiğini anımsatan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve iklim hedeflerine ulaşmak için başta bina ve sanayi olmak üzere birçok sektörde enerji verimliliği uygulamalarının hızlandırılması gerekiyor. Bakanlığımız ilk eylem planının uygulanması ile 2017-2023 döneminde ülkemizde 8,5 milyar dolar yatırım yapıldığını duyurmuştu. İkinci eylem planında yatırım hedeflerinin yaklaşık 2,5 kat artırdığını görüyoruz. Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2024-2030 yılları arasında 20 milyar dolar enerji verimliliği yatırımı yapılması ve kümülatif olarak 37,1 milyon ton eşdeğeri petrol (MTEP) birincil enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir. Hedeflerin gerçekleştirilmesiyle 2024-2030 yılları arasında Türkiye'nin birincil enerji tüketiminde yüzde 16 oranında ve emisyonlarda 100 milyon ton karbondioksit (CO2) azaltımı sağlanacaktır. 2040'a kadar 46 milyar dolar tasarruf sağlanması hedeflenmektedir."

Erdem, enerji verimliliği çalışmalarıyla sanayi sektöründe yüzde 30 enerji tasarrufu sağlamanın mümkün olduğunu ve Bakanlığın alandaki teşviklerini bu yıl 10 kat artırdığını vurgulayarak, bina sektöründe de ısı kaçaklarının giderilmesi, iklimlendirme sistemini iyileştirilmesi ve elektriği verimli kullanan cihazlarla yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlanabileceğini aktardı.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kamu binalarına getirilen 2030'a kadar yüzde 30 enerji tasarrufu sağlama hedefinin önemine de değinen Erdem, "Önümüzdeki dönemde sanayicinin yeşil dönüşüm çalışmalarının hızlandırması, bina sektörümüzde yalıtım standardının güncellenerek verimli binaların yaygınlaştırılması, ulaştırmada entegre ulaşım sistemlerinin genişletilmesi elektrikli araçların yaygınlaştırılması tarımda verimsiz sulamanın önüne geçilmesi enerjinin üretiminden tüketimine kadar bütün süreçlerde verimliliğin artırılmasını öncelik haline getirmeliyiz." diye konuştu.

Enerji tasarrufu faturaları düşürüyor

Erdem, binalarda enerji verimliliğini sağlamak için en önemli seçeneğin binaların yalıtımının sağlanması olduğuna işaret ederek, bunun yanında kombi ve radyatör bakımlarının yapılmasının da kullanılan enerjide tasarruf sağlayacağını belirtti.

Yıllık kombi bakımının yanma verimliliğini artırarak daha az enerji harcanmasına yardımcı olacağını anlatan Erdem, bunun yüzde 15 oranında enerji tasarrufu sağlayacağını ifade etti.???????

Erdem, ayrıca kış döneminde aydınlatmaya daha fazla ihtiyaç duyulacağını belirterek, "LED ampul kullanımı enerji tüketimini azaltır. Bununla birlikte mümkünse enerji kullanımını enerji izleme cihazlarıyla takip etmek ve kontrol altında tutmak toplam tüketimde verimlilik sağlar." bilgisini paylaştı.