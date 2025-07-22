Enerji Verimliliği Ödülleri Sahiplerini Buldu

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen 25'inci Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda (SENVER-25) kazananlar belli oldu. Enerjisini verimli kullanan 7 sanayi kuruluşu ödüle layık görüldü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji verimliliği hedeflerine yaklaşmasını ve çevreye duyarlı projelerin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bu yıl 25'incisi düzenlenen SENVER-25'e Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren toplam 32 endüstriyel işletme, 41 proje ile katıldı. Projeler, endüstriyel işletmelerin yıllık toplam enerji tüketimlerine göre farklı kategorilerde değerlendirildi. Bakanlık yetkilileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan jüri, yaptığı değerlendirme sonucunda yenilikçi ve teknolojik çözümleriyle dikkat çeken toplam 7 projeyi ödüllendirdi. Yıllık toplam enerji tüketimi 1.001 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ila 50 bin TEP arasında olan ve ilk 3'e girerek ödüle layık görülen firmalar ve projeleri; TOFAŞ'ın Yapay Zeka Destekli Enerji Merkezi Isıtma Sistemi: Dış Hava Optimizasyonu ile Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Projesi, Hekimhan Madencilik İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.'nin Kömür Değirmeni Enerji Verimliliği Projesi, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmit Fabrikası'nın İzmit Tesisleri İklimlendirmede Atık Isı Geri Dönüşüm Projesi oldu. Jüri Özel Ödülü'nü ise 'Tesis İçerisinde Buhar Verimliliği Projeleri' ile Marsa Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş. kazandı.

ÖDÜL TÖRENİ EKİMDE

Yıllık toplam enerji tüketimi 50 bin 1 TEP ve üzeri firmaların değerlendirmeye alındığı kategoride başarılı olan sanayi kuruluşları ve projeleri ise; Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi'nin Enerji Verimliliği Çalışmaları, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin Enerji LP ve Kolon Optimizasyonu Projesi, Nuh Çimento San. A.Ş.'nin Koca Yusuf Çoklu Hava Şoklama Sistemi Projesi oldu. SENVER-25'te dereceye giren işletmeler, ödüllerini ekim ayında düzenlenecek Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda alacak.