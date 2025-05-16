Enerji Yatırımlarında Uzmanlık Önemli - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Yatırımlarında Uzmanlık Önemli

Hatice Elif Bayazıt Çelik, enerji yatırımlarında uzman firmalarla çalışmanın önemine vurgu yaptı.

16.05.2025 11:13
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Enerji Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Hatice Elif Bayazıt Çelik, enerji yatırımlarının uzmanlık gerektirdiğini, yatırım yapmak isteyenlerin mutlaka bu konuda yetkin firmalarla çalışmalarını, proje seçimlerini yaparken dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarının devam ettiğini, sektörün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Lisanssız tarafta kapasite olmadığı için genel olarak enerji sektöründe yatırımların biraz daha durgun ilerlediğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halihazırda alınmış çağrı mektuplarının kurulumları devam ediyor. Ön lisansı alınmış depolamalı tesisler, yeni yapılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihaleleri var. Bu ihalelerin projeleri ilerliyor. Güneş ve rüzgardaki kurulu gücümüz aslında artıyor. Bu yatırımların aksak şekilde olsa da ilerleyebildiğini görüyoruz. Mutlaka regülasyon, mevzuat tarafında iyileştirilmesi gereken alanlar var. Bununla ilgili dernek olarak da diğer sivil toplum kuruluşları da kamu kuruluşlarıyla görüşmeler yaparak yaşanan problemleri aktarıyoruz."

"Depolamalı santrallerin popülaritesi yüksek"

Çelik, ön lisansı dağıtılmış 33,1 gigavatlık depolamalı yenilenebilir enerji santrali kapasitesi olduğunu hatırlatarak, "O yüzden şu an halihazırda lisansız tarafta kapasite olmadığı için popülarite, bu depolamalı yenilenebilir enerji santralleri tarafında. Şu an depolamalı santrallerin popülaritesi yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Sektörde halihazırda çok fazla proje var. Bunların düzgün şekilde değerlemelerinin yapılması gerekiyor. Enerji yatırımcısı olmak, diğer sektörlerde yatırımcı olmaktan çok daha farklı. Her sektörün mutlaka uzmanlıkları var ama enerji gerçekten uzmanlık isteyen bir alan. Enerji yatırımları oldukça kritik. Bu konuda yetkin firmalarla çalışmalarını, proje seçimlerini yaparken özellikle bu yetkinliklere dikkat ederek seçimlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hem enerjideki arz güvenliği hem de birçok yatırımcının enerji maliyetlerini optimize etmesi için önemli alanlardan biri olduğundan bu yatırımları yaparken özen ve hassasiyetle, özellikle izin süreçlerinde sorun yaşamamak, işletme dönemindeki kalitesine dikkat ederek kurulumları yapmak üzere tavsiyelerde bulunuyoruz."

Enerji yatırımlarının geleceğine işaret eden Çelik, "Bakanlığın stratejik planında hem YEKA'lar hem deniz üstü rüzgar enerji santralleri hem lisanssızlar hem de depolamalı entegreli lisanslı santraller var. Bunun yanı sıra hidroelektrik santralleri ve diğer alanlarda var ama yenilenebilir enerji alanında ilerlemenin hedefler doğrultusunda daha aktif şekilde gidebileceğini düşünüyoruz. Nükleer yatırımlar da gündemde ama yenilenebilir enerji çok daha popüler olarak ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Yatırımlarında Uzmanlık Önemli - Son Dakika

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