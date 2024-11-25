Enerji Zirvesi'nde Türkiye'nin Rolü Vurgulandı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Zirvesi'nde Türkiye'nin Rolü Vurgulandı

Enerji Zirvesi\'nde Türkiye\'nin Rolü Vurgulandı

Petrol Ofisi CEO'su, Türkiye'nin enerji geçişinde kritik rol oynadığını belirtti.

25.11.2024 15:00
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Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, " Türkiye, yakın coğrafyanın enerji geçişi gündeminde kritik rol oynuyor. Çeperimizde yaşanan jeopolitik riskler ve küresel enflasyonda yaşanan dalgalanmalar enerji güvenliği, erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği eksenindeki önemimizi daha da artırdı. Sektör olarak bu gerçeğe sahip çıkarak birlikte yol almak öncelikli görevimiz" dedi.

Türkiye enerji sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan 14'üncü Türkiye Enerji Zirvesi, Petrol Ofisi Grubu'nun da desteğiyle başladı. 'Geleceğin Enerjisi, Enerjinin Ekonomisi' temasıyla düzenlenen etkinlikte sektörün güncel sorunları, çözüm önerileri ve geleceğe yönelik stratejileri tartışılıyor.

"bp satın alımını ülkemize olan koşulsuz şartsız inancımızla gerçekleştirdik"

Zirvenin açılışında konuşan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, "Türkiye, yakın coğrafyanın enerji geçişi gündeminde kritik rol oynuyor. Çeperimizde yaşanan jeopolitik riskler ve küresel enflasyonda yaşanan dalgalanmalar enerji güvenliği, erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği eksenindeki önemimizi daha da artırdı. Sektör olarak bu gerçeğe sahip çıkarak birlikte yol almak öncelikli görevimiz. Kasım başında kapanışını gerçekleştirdiğimiz bp satın alımı bizim açımızdan bu misyonun önemli hamlelerinden biri. Bu sebeple işler biraz mutedil dalgalı olmaya başladığında hızla çıkışa doğru vaziyet alanlara inat, ülkemize olan koşulsuz şartsız inancımızla imza attığımız bu referans projeden ötürü kıvançlıyız" dedi.

"Milli kalkınmayı destekliyor, ülkemizin enerji geçişi hedeflerine hizmet ediyoruz"

Abbasoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: "bp satın alımından biyodizel yatırımlarımıza, havacılık, denizcilik ve madeni yağ operasyonlarımızdan terminal ve istasyon ağımıza kadar tüm kılcallarımızdaki büyüme adımlarımızda verime, ortak faydaya ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye odaklanıyoruz. Altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve küresel enerji üssü olma misyonuna katkı sağlıyoruz. Amacımız; milli kalkınmayı desteklemek, ülkemizin enerji geçişi hedefleri için çalışmak ve sosyal yatırım anlayışıyla paydaşlarımızla birlikte yol aldığımız katma değeri yüksek yatırımları hızlandırarak ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Enerji Zirvesi'nde Türkiye'nin Rolü Vurgulandı - Son Dakika

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