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Ekonomi

Enerjide Merkez Ülke Türkiye

Türkiye, enerji bağımsızlığı ve bölgesel merkez olma hedefiyle kaynaklarını etkili kullanıyor.

09.04.2025 13:16
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisinin 17. sayısı, "Enerjide Merkez Ülke Türkiye" başlıklı kapak dosyası ile okurlarıyla buluştu.

Derginin kapak yazısında, Türkiye'nin enerji konusunda tam bağımsızlık hedefiyle yerli kaynakları en verimli şekilde kullanmaktaki kararlığının altı çizildi.

Tarihi jeopolitik konumuyla Türkiye'nin enerji geçiş koridorlarının tam merkezinde yer aldığının, bu vasfıyla ithalatçı ve ihracatçı dinamik bir potansiyele sahip olduğunun vurgulandığı dosyada, Türkiye'nin, Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'dan Avrupa'ya enerji sevkiyatında oynadığı kilit role mercek tutuldu.

Dergide, Türkiye'nin "enerjide tam bağımsızlık hedefi" doğrultusunda denizde ve karada petrol ve doğal gaz gibi temel enerji kaynaklarını arama faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğinin altı çizilirken, güneş, rüzgar, nükleer ve biyokütle gibi alanlarda da yenilenebilir enerji üretimini artırdığı ifade edildi.

Türkiye Marka Ofisi tarafından hazırlanan yazıda, dünyadaki ispatlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ına komşu Türkiye'nin enerji politikasının temel hedefinin, enerji konusunda dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak ve ardından enerji ihraç eden bir ülke konumuna gelmek olduğunun altı çizildi.

Enerji arz güvenliği için güzergah ve kaynak çeşitliliğini artırmanın Türkiye'nin enerji stratejisinin ana hedefi olduğunun ifade edildiği dergide, aynı zamanda enerjide bölgesel merkez olma hedefine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki jeostratejik konumunun bölgesel enerji dengelerini etkileyen rolüne işaret edilen dergide, enerjide ihracatçı ve ithalatçı devletler açısından Türkiye'nin önemli bir merkez haline geldiği kaydedildi.

Bölgesinde enerji ticaretinde merkez ülke hedefiyle Türkiye'nin, bir yandan bölgesinde önemli doğal gaz ve petrol projelerini hayata geçirirken, bir yandan diğer ülkelerle yaptığı anlaşmalarla enerji koridoru olma konumunu sağlamlaştırdığı vurgulandı.

Dergide, Türkiye'nin doğal gaz ve petrol boru hatları, Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfi ve Gabar'daki petrol üretimine dair bilgilere de yer verildi.

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Kaynak: AA

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