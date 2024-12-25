Enerjisa, 750 Üniversite Öğrencisine Eğitimi Destekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa, 750 Üniversite Öğrencisine Eğitimi Destekliyor

Enerjisa, 750 öğrenciye inovasyon ve girişimcilik eğitimi sunarak gençlerin kariyerine katkı sağlıyor.

25.12.2024 16:19
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Enerjisa Enerji, 750 üniversiteli öğrenciye inovasyon ve girişimcilik eğitimi verdiği yeni Enerjisa Enerji Teknoloji ve Etki Merkezi ile fark yaratmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Topluluğu tarafından başlatılan Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, gençlere yenilik ve teknolojiye erişim konusunda destek sunan Enerjisa Enerji, Ankara Söğütözü'ndeki dijital donanımlı ve etkileşimli Enerji Tüneli ile öne çıkan Müşteri Hizmetleri Merkezi'nde yer alan Enerjisa Enerji Teknoloji ve Etki Merkezi'nde üniversitelileri ağırlıyor.

Enerjisa Enerji, Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında 88 farklı üniversiteden toplam 750 öğrenciyi bir araya getirerek geniş ölçekte bir öğrenme ve gelişim yolculuğuna imza attı.

2025'te genişleyerek devam edecek proje, enerji sektöründeki dijital dönüşüm ve yenilikçi uygulamalara odaklanarak, gençlerin bu alandaki kariyer olanaklarına yönelik farkındalıklarını artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında 2024'te 7 farklı oturum düzenlenerek, farklı üniversitelerden katılımcılara girişimciliğin temelleri, enerji sektöründeki trendler ve dijital dönüşüm çözümleri gibi çeşitli konularda çarpıcı bilgiler sunuldu.

Teknoloji ve Etki Merkezi'nin ev sahibi Enerjisa Enerji'nin geçtiğimiz yıl ilk kez Ankara Söğütözü'nde yeni konseptini hayata geçirdiği müşteri hizmetleri merkezi oldu.

Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezi, Enerjisa Enerji Teknoloji ve Etki Merkezi ile yeni bir unvan kazanmış oldu. İçerisinde bulunan enerji tüneli gibi ilham verici alanlarla zenginleştirilen merkez, inovasyon ve girişimcilik eğitimlerine ev sahipliği yaparak gençlerin sektörü yakından tanıyacağı ve projelerini geliştirebileceği bir platform haline geldi.

Üniversiteli öğrenciler ile Sabancı Holding ve Enerjisa Enerji'nin bir araya geldiği seferberlik buluşmasına aynı zamanda Enerjisa Enerji'nin teknoloji ve inovasyon programları olan NAR ve İVME tarafından daha önce desteklenmiş girişimciler de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, küresel sahnede Türkiye'yi en üst sıralara taşıyacak teknoloji ve inovasyon alanlarında yükselişe geçmenin yolunun mevcut dinamikleri takip etmekten ve geleceği şekillendirecek fikirlerin ülkede kalmasını sağlamaktan geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin potansiyellerini ülkemizde değerlendirmelerini istiyoruz. Onlar yenilikçi düşünceleri ve enerjileriyle ülkemiz için elzem dönüşümün itici gücü. Beyin göçünü önlemek ve gençlerimizin potansiyellerini ülkemizde değerlendirmelerini sağlamak, yalnızca bir toplumsal mesele değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmanın da kritik bir adımıdır. Enerji sektörü olarak sorumluluğumuz sadece finansallarımız ve operasyonel yatırımlarımız ile sınırlı değil. Aynı zamanda, değerli projelerin ve onları üretenlerin ülkemizde kalması ve buradaki ekonomik büyümeye, istihdama ve teknolojik gelişime hizmet etmesi için de bir köprü görevi görüyoruz."

Enerjisa olarak "herkes için daha iyi bir gelecek platformu" ile uzun bir süredir verimlilik üzerine çalıştıklarını ifade eden Pınar, "Gençlerimizin yüksek potansiyeli, yüksek verimlilik için bir başlangıç noktasıdır. Ancak, verimlilik potansiyelin ne kadarının etkili bir şekilde kullanıldığıyla ilgilenir. Bir organizasyon, birey ya da sistem, potansiyelini en iyi şekilde kullanarak yüksek verimlilik sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk de perakende satış sektöründe yenilikçi bir hizmet merkezi kurmaya karar verdiklerinde odaklarında teknoloji, inovasyon, sürdürülebilirlik ve geleceğe uzanan bir yolculuk olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Yapmak zorunda olduklarımızla sınırlandığımız değil, akla gelmeyenleri hayata geçirerek sektöre ve ülkemize ilham vermek her zaman önceliğimiz oldu. Bu yüzden de Sabancı Gençlik Seferberliği ve benzeri girişimlerle gençlerimizi sadece geleceğin liderleri olarak görmekle kalmıyor, onlara Enerjisa'nın sürdürülebilirlik misyonu ve inovasyon ruhunu birebir yaşatacak ve deneyimletecek merkezimiz ile bugünden ilham ve güç veriyoruz. Girişimcilik ekosistemine sunduğumuz destekler, gençlerimizin yenilikçi projelerini hayata geçirmelerine, bireysel ve toplumsal katkılar sağlamalarına olanak tanıyor. Bu süreçte, onlara verdiğimiz mentorluk, finansal destek ve iş birliği fırsatlarıyla sadece bireylerin değil, ülkemizin enerji sektöründe uluslararası düzeyde fark yaratacak bir konuma gelmesine de katkıda bulunuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Enerjisa, 750 Üniversite Öğrencisine Eğitimi Destekliyor - Son Dakika

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