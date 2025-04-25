Enerjisa'dan Mobil Cüzdan ile Yenilik

Türkiye'nin elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, sektöründe bir ilk niteliği taşıyan Enerjisa Mobil Cüzdan'ı müşterilerine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa müşterileri Mobil Cüzdan'ı kullanarak anlaşmalı mağazalardan yaptıkları alışverişlerden kazandıkları puanlarla elektrik faturalarını ödeyebilecek.

Abonelik işlemlerinden elektrik faturası ödemeye, randevu almaktan başvuruya kadar tüm işlemleri kolayca tamamlama imkanı sunan mobil uygulamaya eklenen Mobil Cüzdan, kullanıcılarına alışverişin kazançlı ve keyifli dünyasını da açıyor.

Kendi sektöründeki ilk ve tek para puan sistemi

Mobil Cüzdan ile müşteriler, cüzdanlarına yükledikleri bakiye ile elektrik faturalarını saniyeler içerisinde ödüyor ve aynı zamanda anlaşmalı mağazalarda yaptıkları fiziksel alışverişlerden de anında iade sistemi sayesinde Enerjisa Para Puan kazanabiliyor.

Bu yenilikçi para puan sisteminde 1 puan, 1 liraya çevriliyor. Kazanılan puanlar, elektrik faturalarında veya anlaşmalı mağazalardaki alışverişlerde kullanılabiliyor.

Kolayca yapılabilen bu işlemler, kullanıcılar için maksimum zaman tasarrufu sağlarken, pratik ve kazançlı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.

Tüm Enerjisa Mobil kullanıcıları, Cüzdan ikonuna tıklayarak birkaç adımda kolayca hesap oluşturabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, kullanıcı deneyimini iyileştirirken müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve insan odaklı yaklaşımımızla, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler üretmeye devam ediyoruz. Enerjisa Mobil uygulaması ile müşterilerimiz, ödeme, abonelik ve tahliye işlemlerinden, elektrik tüketimlerinin takibine kadar tüm süreçlerini evlerinin konforunda kolayca tamamlayabiliyor. Enerjisa Mobil'e eklediğimiz, sektörümüzde bir ilk olan Mobil Cüzdan fonksiyonu, kullanıcılarımıza yalnızca elektrik faturalarını ödeme kolaylığı değil, aynı zamanda kazançlı bir alışveriş deneyimi sunuyor. Anında iade sistemiyle desteklediğimiz bu yenilikçi özellik sayesinde müşterilerimiz, kazandıkları Para Puan ile hem tasarruf sağlıyor hem de sektörümüzde sınırları yeniden tanımlayan bir deneyim yaşıyor. Enerjisa olarak, dijitalleşen hizmetlerimizle kullanıcı deneyimini iyileştirirken, herkes için daha iyi bir gelecek inşa etme kararlılığımızı sürdürüyoruz."